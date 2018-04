Směr Tibet a Ťan-Šan

Proč se výprava jmenuje Lha? Je to tibetský výraz pro Nejvyšší z nejvyšších, čili Bílých bohů z posvátné hory Kailas, která je konečným cílem cesty. Ne však jediným.

Vydají se napříč Ruskem do řídce obydlených stepí a pohoří Ťan-Šan v bývalých sovětských republikách Kazachstán a Kyrgyzstán. "Na pouti přes hory do západní Číny chceme zaznamenat ústně předávané legendy muslimského obyvatelstva o setkávání s pověstnou Almou, chlupatým tvorem, který je stejně záhadný jako Yetti," říká Rett o první části cesty.



Se skupinkou mladých ostravských horolezců chtějí zdolat jednu sedmitisícovku, z nichž mnohé dosud nemají ani oficiální jména. Po tomto pokusu se výprava rozdělí a dále už budou pokračovat jen Rett a Wegner.

Na druhé straně Ťan-Šanu se octnou v Ujgurské autonomní oblasti Číny, která byla pro svůj boj za nezávislost po dlouhou dobu v izolaci, podobně jako Tibet. "O Tibetu se alespoň ví, ale Ujgurové zůstávají v zapomnění," vysvětluje Rett, který míní, že lidé o Ujgurech vědí jen velmi málo? Právě jejich územím hodlá expedice projít a přinést co nejobjektivnější zprávy o reálné situaci těchto lidí.

Třetinu území Ujgurské oblasti zabírá legendami opředená náhorní plošina Takla Makan, jejíž jižní část uzavírají himálajské štíty Tibetu. Právě Tibetu bude patřit finále cesty. Také tady se chce dvojice cestovatelů pokusit poodhalit roušku nad tajemnými legendami o nadpřirozených schopnostech lámů. "Chceme však také přinést pravdivý obraz života těch, kteří jsou dnes už jen etnickou menšinou ve své vlastní zemi," říká Rett a nahlas přemítá: "Jak je to vlastně s Tibetem? Jakto, že jeho svatí muži, proslulí tolika zázraky nedokáží ochránit svůj vlastní národ? A jak žijí skuteční Tibeťané pod nadvládou čínské majority?" Cestovatele také zajímá Kailas, lákající tajemství univerzální odpovědi Nejvyššího z nejvyšších.

Expedice Lha by měla do konce ledna příštího roku procestovat napříč téměř neznámým středem Asie, vedoucí nebezpečnými stezkami neprozkoumaných velehor i pouští, zrádných měst i od světa odříznutých, pohostinných vesnic a klášterů. "Bude to cesta ve stopách osudů prostých lidí. Měla by tak přispět především k poznání toho, co dosud neznáme a přispět k pochopení světa, ve kterém žijeme. "Vždyť každá cesta za práh známých oblastí je už sama o sobě velkým tajemnem," míní cestovatelé.