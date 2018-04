Služby pro milovníky lyží se stále zlepšují

Lyžaře na severu Čech čekají na sjezdovkách oproti loňsku některá vylepšení. Provozovatelé se snaží přicházet se stále novými službami, aby přilákali víc lidí. Svou roli v tom hraje jednak tlak konkurence ostatních areálů včetně zahraničních, jednak počasí, které dokáže zkrátit lyžařskou sezonu a tím i tržby. "Otevřeli jsme nový vlek, dvoukotvu, který byl tři roky zavřený. Je to vůbec nejdelší vlek v areálu," řekl Jiří Drahorád z TJ Rekreant, která spravuje vleky v Českém Jiřetíně na Mostecku. Podobně se mohou pochlubit i v nedalekých Klínech. "Postavili jsme nový vlek, který bude pro děti. Pro ostatní jsme rozšířili nabídku nočního lyžování," řekl Josef Dlouhý ze společnosti Mount Club Litvínov, která má provoz vleků na starosti. Zatímco loni se v Klínech lyžovalo večer při umělém osvětlení jen ve středu a v sobotu, nyní budou mít lyžaři stejnou možnost každý den kromě pondělí a neděle. Mount Club Litvínov navíc sjezdovky lépe ozvučil. Přidal reproduktory a zesilovač, takže lyžaři budou mít z večerního ježdění ještě lepší zážitek. Celý areál navíc dostal nové značení. V Klínech také přibyly dva běžkařské okruhy. Jeden měří dva a půl kilometru, druhý pět. Oba navíc mají návaznost na běžkařskou Krušnohorskou magistrálu. Novinkou je i internetová stránka www.kliny.cz, na které se lyžaři o areálu dozvědí vše, co potřebují, včetně kvality a množství sněhu. Se stejnou službou přichází areál v Zadní Telnici na Ústecku. Podobně jako Bouřňák na Teplicku zveřejňuje informace pro lyžaře na internetové adrese www.holidayinfo.cz. Navíc připravuje i vlastní stránku www.ski-telnice.cz, kde bude zveřejňovat i informace o akcích, které pořádá. Na stránkách jsou mimo jiné i záběry na slalomový svah snímané webovou kamerou. Návštěvníci Zadní Telnice patrně uvítají, že na podzim získal kiosek na Bubnu nový majitel, takže by tu již mělo být otevřeno bez problémů. Pro vytrvalé návštěvníky připravil zdejší Ski klub jízdenku za dva a půl tisíce korun, která platí od začátku do konce lyžařské sezóny. Na Bouřňáku lyžaři najdou například nový informační systém, zejména tabule při vstupech na vleky. Příští rok se tu objeví i panoramatická mapa. "Natáhli jsme nové ochranné sítě a vyměnili některá lana u vleků. Radní v Teplicích odsouhlasili půl milionu korun na značení, sněžný skútr i další bezpečnostní sítě. Doufáme, že příspěvek schválí i zastupitelstvo," řekl ředitel společnosti Sport Centrum Bouřňák Jaromír Pospíšil. V lyžařském areálu Polevsko na rozhraní Ústeckého a Libereckého kraje připravili pro návštěvníky nové sociální zařízení. Příští rok tu chtějí postavit i nový vlek.Sněhová děla, sjezdovky upravené rolbami a vybavené osvětlením pro noční lyžování, vyfrézované stopy na běžeckých tratích, místa k parkování, slušná nabídka občerstvení a ubytování - takový začíná být pomalu standard v lyžařských centrech na severu Čech. Lepšími službami se provozovatelé snaží nahradit společný hendikep, s nímž ale nemohou nic udělat - totiž nízkou nadmořskou výšku.Plochý hřeben Krušných hor nabízí v zimních měsících dobré podmínky pro běžkaře. Často přitahuje i proto, že zde na rozdíl od pánevní oblasti krásně svítí sluníčko.