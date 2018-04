Služby, jaké v Česku nenajdete. V Rakousku pro hosty rozmrazí i jezero

Plavec mezi lyžaři

Zkuste si představit tuto scénu. Plavete uprostřed zamrzlého jezera, všude kolem vás se prohánějí bruslaři či běžkaři ve svetrech a čepicích, zatímco vy si užíváte v příjemně vyhřáté vodě. Scéna z hollywoodského velkofilmu? Ne, jen obvyklá kratochvíle hostů z hotelu Hochschober, který leží uprostřed náhorní plošiny Turracher Höhe ve výšce 1700 metrů nad mořem.

Voda jezera je studená i v létě, od listopadu do dubna zamrzá. Ale ani to neodradilo majitele hotelu splnění jeho bláznivého snu. S pomocí vídeňského inženýra vymyslel a postavil zařízení, které mu umožňuje zahřívat část jezera. Díky tomu hostům nabízí celoroční přírodní koupání. Je to trochu bláznivé, ale mimořádně romantické.

Mydlinková rozkoš

Ostatně celý Hohschober má pověst pohádkového hotelu. V jeho útrobách najdete obrovskou relaxační zónu s množstvím saun a bazénů. Za vrchol zdejších relaxačních procedur jsou považovány turecké lázně hammam, ve kterých se provádí hodinová mydlinková terapie. Kdo ji jednou vyzkoušel, bez váhání potvrdí, že je to malý lázeňský zázrak, po kterém se cítíte jako znovuzrození.

Bublinky na sjezdovce

Další aktivity směřují do krásného okolí zdejších hor. Jedním z hitů letošní sezony jsou výlety naboso. Na nohy dostanete jen jakési neoprénové ponožky, které vás sice zahřejí, ale současně vám umožní plný kontakt s přírodou. Prostě jako když děti chodí naboso. V zimě naopak na zdejších sjezdovkách postávají číšníci, kteří hostům nabízejí během lyžování sklenku šampaňského.

Vrcholek nad Hochschoberem – až sem se dá dojít naboso – tedy v neoprénových ponožkách

Zákaz telefonů

Přestože okolní hory nabízejí spoustu sportovních možností, lidé sem jezdí hlavně za aktivní relaxací, pro kterou se vžil termín hóchšóbrování, což znamená vyvážený mix sportu, jógy, meditace a relaxace. A že to myslí s klidem opravdu vážně dokazuje i cedule zakazující v celém hotelu telefonování.

Ostatně jednou týdně se v hotelu vypíná proud a večeře probíhá jako za starých časů - pouze při svíčkách. Hochschober je prostě novodobé sanatorium, ve kterém se léčí veškerá únava způsobená stresem z našeho hektického života. Tady se dobíjejí baterky. A přesně tomu je všechno přizpůsobeno. Více o hotelu ZDE.

Z mléka do sena

Sedmdesát kilometrů od Salzburku, pod poněkud strašidelnou horou König, stojí ve výšce 1200 metrů rozlehlý alpský penzion Die Übergossene Alm, který také vsadil na relaxaci a pohodlí svých hostů. Zdejší wellness areál o ploše 1700 metrů čtverečních, díky němuž patří do sítě 25 nejlepších rakouských wellness hotelů, nabízí deset druhů saun včetně římských lázní, solných komor a relaxačních místností.

Můžete tu také relaxovat na vodní posteli s rozkošným výhledem na König nebo se nechat zavřít do speciální vodní vany, která uvolňuje páteř a je balzámem na naše chronicky unavená záda.

Ještě žádanější jsou starobylé selské procedury z alpských údolí, například zábal ve voňavém seně či koupel v podmáslí. Pokud přece jen pocítíte neodolatelnou potřebu pohybu, můžete využít 140 kilometrů okolních sjezdovek. Jste přece jen v Alpách. Lyžařská sezóna je tu opravdu dlouhá, trvá od začátku prosince až do konce dubna. Další informace najdete ZDE.

Dětská posilovna a sauna

V hotelu Dilly ležícím v malebném městečku Windischgarsten ve výšce 600 metrů nad mořem se zase zaměřili na rodiny s dětmi. A tak zatímco ve většině našich horských hotelů najdete zastaralé sauny a posilovny, zde mají nejen rozsáhlou relaxační zónu pro dospělé, ale také speciální dětskou saunu či dětskou posilovnu.

Také zdejší bazén je vybaven podvodní hudbou, takže když se ponoříte pod hladinu, uslyšíte krásné relaxační tóny.

Ralaxační zóna s řadou saun i s úchvatnou ledovou komorou se rozprostírá na impozantní ploše 3 tisíce čtverečních metrů. Více ZDE.

Ceny skipasů ve střediscích kolem Windischgarstenu začínají na částce 30 eur za den, což je zhruba 750 korun, ovšem bez nekonečného čekání ve frontách. Za návštěvu stojí buď Hinterstoder, kde se konaly závody Světového poháru a sjezdovky leží v nadmořské výšce od 600 do 2000 metrů, či malebný a turisticky zatím neobjevený Wurzeralm.