Dovolená se Zagorkou. Skepsi stranou, Sluneční pobřeží dokáže překvapit

Co stojí za návštěvu Ostrov Nessebar sousedící přímo se Slunečným pobřežím je zapsán na seznamu UNESCO. Dříve sem prý byli vyháněni hřešící lidé, kteří si stavěli vlastní kostely a v nich hledali odpuštění. Kostel potkáte na každém rohu. Nejstarším dochovaným je bazilika z 5. století, dominantu však tvoří Starý Biskupský palác. V křivolakých uličkách si můžete prohlédnout typické domky s cihlovým přízemím a dřevěným prvním patrem. V řadě z nich je možné zakoupit typické suvenýry jako růžový olej, přírodní extrakt vyrobený z okvětních lístků růžového keře, bulharskou keramiku nebo místní vína. Kdo chce ochutnat místní kuchyni, měl by si dát tarator v restauraci Kapitanska sreshta. Tarator je studená polévka z pravého bulharského jogurtu se zeleninou a vejcem natvrdo. Za návštěvu rozhodně stojí vnitrozemí Bulharska, výlety do okolních vesnic organizují zpravidla i jednotlivé hotely. Jednou z možností je Trabant Safari. Ve žlutých trabantech s otevřenou střechou upravených pro off-roadové ježdění se podíváte do vnitrozemí, projedete několik vesniček, podíváte se do hor i ochutnáte místní pálenku rakii. Čtyřhodinová projížďka včetně oběda vyjde zhruba na 80 leva, tedy cca 1 060 korun. Rodiny s dětmi rády míří do Action Aquaparku, jedinečného v rámci celého Bulharska. Celkem je tu 34 atrakcí, mezi nimi například vodní horská dráha, tobogán Volný pád, Černá díra i vodní hrad nebo jízda na pneumatikách v líné řece. Vstupné do aquaparku stojí 38 leva (cca 500 korun) na den, děti do 130 cm zaplatí 19 leva (cca 250 korun). Více na www.aquapark.bg. Tipy na cestu:

Bulharsko je v Evropské unii, takže vám na cestu postačí platný občanský průkaz. V hotelech je zvykem, že vám ho vydají až při odjezdu. Cesta letadlem do Burgasu trvá dvě hodiny. Počítejte s časovým posunem plus jedna hodina. Sluneční pobřeží je od letiště vzdáleno asi 40 minut jízdy autobusem. Platí se v levách, přičemž za 1 BGN zaplatíte přibližně 13,30 Kč. V místních směnárnách mají české koruny.