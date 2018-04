Sluneční koupel v Nassfeldu

Jak se tam dostat

Z Prahy se tam autem dostanete za osm až devět hodin přes Linec a Salcburk. Pak kousek cesty na Villach a po silnici B 111 směrem na městečko Hermagor. To leží deset minut jízdy od startovní stanice lanovky v Nassfeldu. K cestě je třeba si koupit dálniční známku a připravit si pár drobných na průjezd horskými tunely.



Kolik to stojí

Denní permanentka je za 32 eur, pětidenní za 136 eur. V blízkých hotelích je možné najít ubytování od padesáti eur na noc. Můžete si také vybrat výhodnější ceny při týdenních pobytech. Od 15. března do 12. dubna běží program, který nabízí sedm nocí v apartmánech (bez jídla) a šestidenní permanentku už od 260 eur. Ubytování za tuto cenu je ve druhé a třetí zóně, což není přímo u sjezdovek, ale na lyžařskou permanentku Vás tam odveze zdarma skibus.



Více info najdete na:

www.skiarena.at

E-mail: info@skiarena.at

Tel.: +43 4285 8241