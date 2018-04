Slunečné pobřeží opět na výsluní

Anděl na dovolené

Bulharští průvodci při líčení turistické historie Slunečného pobřeží s oblibou zmiňují vůbec prvního zahraničního turistu, který sem přijel. Byl jím v roce 1957 jakýsi ostravský horník.

Řeknou vám i jeho jméno, které je napsáno v análech zlatým písmem, ale to jsem si nezapamatovala. Tenkrát se prostě hodilo, aby prvním turistou – tedy prvním z celé skupiny - který vystoupil z vlaku v Burgasu, byl hrdina socialistické práce z bratrského Československa.

A tak začala více než třicetiletá historie socialistického turistického ruchu, která na pobřeží Černého moře – ať už se jednalo o Slunečné pobřeží jižně od Burgasu nebo o Zlaté písky severně od Varny – přiváděla rok co rok doslova statisíce našich lidí.

No, co měli dělat? Jinam se totiž za mořem nemohlo. Ještě tak k Baltu na Rujanu, jenže tam bylo i v létě třeba přibalit brusle. A tak všichni, kdo si chtěli v létě odpočinout u teplého moře, mířili do Bulharska.



Češi i Slováci sem přijížděli auty, plnými kempinkového nábytku, propanbutanových vařičů a spacáků či nafukovacích matraček, přes Maďarsko a Rumunsko do stanových kempů, ti movitější nebo zasloužilejší soudruzi pak bydlívali v hotelích a přijížděli s cestovními kancelářemi Čedok, Rekrea nebo CKM.

Odhadem jezdilo před rokem 1989 na bulharské pláže každoročně kolem půl milionu našinců. Leč čas trhnul sametovou oponou a před námi se otevřel celý svět.

Na dlouhá léta byly zapomenuty bulharské pláže, turecké záchody s použitým papírem v koších, mizerná obsluha a prázdné krámy, ušpiněné umakartové restaurace s mizivou nabídkou, s neochotným a bručivým personálem a našinci se vydali objevovat Řecko, Španělsko, Itálii či Francii nebo ještě dále – Afriku, Thajsko i Karibik.

Návrat Bulharska

Teprve před třemi čtyřmi lety se první nebojsové vydali po starých stopách na černomořské bulharské pláže, jako když vyjíždějí za dobrodružstvím do nehostinných krajin, a vraceli se s očima navrch hlavy. U našinců je známo, že šeptanda postupuje rychlostí blesku. A tak se začalo šířit od úst k ústům: Už to víte? V Bulharsku je úžasně!

Skvělé ceny a báječné restaurace, pohodlné hotely a senzační jídlo, levné a vynikající víno a na trzích se dá pořídit všechno zboží, na které si jen vzpomenete včetně značkových módních výstřelků! A skeptikové pochybovačně kroutili hlavami: V Bulharsku???





Přímo na pláži si můžete dopřát třeba masáž - téměř za symbolický peníz

Usměvavé peněženky

Slunečné pobřeží je největším bulharským turistickým letoviskem. Na osm kilometrů dlouhé půlkruhovité pláži stojí asi stovka hotelů s celkem 30 tisíci lůžky, více než sto restaurací a kaváren, zdravotnická zařízení, divadlo pod širým nebem, sportoviště a nespočet obchodů a obchůdků.

Ten, kdo si pamatuje tuto oblast z doby před revolucí, se opravdu nestačí divit. Opravené hotely nabízejí v celém světě běžný standard, rozlehlá pláž je čistá a udržovaná a na pestré přímořské promenádě na první pohled zapomenete, že nejste třeba na Mallorce nebo na Kanárských ostrovech či na Krétě.



Na druhý pohled si to ovšem uvědomíte ihned – při pohledu na ceny. Všechno tu je tak čtyřikrát levnější než v běžných turistických letoviscích na Západě, mnohdy levnější než u nás doma.

Podle odhadů agentury MAG Consulting letos vyrazí do Bulharska na 120.000 Čechů

A tak si můžete sednou do kterékoli kavárny, baru nebo restaurace a dát si na co máte chuť, aniž byste museli vykrást banku. Zpočátku tomu ani nechcete věřit – za cenu jednoho piva ve Španělsku jich tady dostanete pět, za částku, za kterou na Kypru nebo na Maltě dostanete jeden předkrm, se tu nají celá rodina i s lahví vína.



Stánky, které lemují pěší přímořskou promenádu, nabízejí dokonce širší výběr specialit, zboží a služeb než kdekoliv jinde. Můžete si tu dát, co jen vás napadne - čerstvě vymačkané ovocné či zeleninové šťávy, praženou a vařenou kukuřici, palačinky na slano i na sladko, grilované ryby a kuřátka i pečená selátka, velké pečené brambory s řadou dresinků, čerstvé porce omytého ovoce, zmrzlinu a sorbety, v nesčetných kavárničkách sladkosti nebo kávy na řadu způsobů, v barech drinky od světových koktejlů až po místní speciality – rakije a brandy.

MŮŽE SE HODIT *Ceny v restauracích jsou příznivé, za menu pro dvě osoby, sestávající ze tří chodů a lahve vína zaplatíte asi 450 korun. Důležité je, zda jde o státní nebo soukromý podnik. Soukromé bývají výrazně lepší, mají širší nabídku, avšak jsou poněkud dražší. Za ochutnání stojí různá grilovaná a mletá masa, skvělý ovčí sýr a saláty z čerstvé zeleniny. Z nápojů pak můžeme doporučit populární slivovici (Trojanska slivova) jako aperitiv a k jídlu pak místní vína gamza, mavrud, pamid, dimjat a misket. Jako digestiv po jídle pak brandy Slnčev brjag nebo Pliska. *Bulharskou měnovou jednotkou je leva, aktuální kurz je 1 leva = 15,50 koruny. Ceny na pobřeží jsou až o sto procent vyšší než ve vnitrozemí. Káva nebo sklenka vína stojí od jednoho do dvou leva, pivo 1 – 1,5 leva, v obchodě se lahvové pivo dostane od 0,80 leva, jídlo v restauraci (polévka, hlavní jídlo, salát, zákusek) od 6 do 10 leva. Láhev balené vody stojí kolem jednoho leva, taxi asi půl leva na kilometr. Ceny zeleniny a ovoce na trzích jsou oproti České republice poloviční. *Příjemný výlet ze Slunečného pobřeží se dá podniknout například po řece Ropotamo, kolem níž je vyhlášen národní park a býval to lovecký revír, vyhrazený pouze nejvyššímu komunistickému představiteli země, Todoru Živkovovi. Lodě po řece nevyjíždějí podle jízdního řádu, ale až když se sejde patřičný počet cestujících (10).

Ráj pro ženy

Ale to zdaleka není všechno! Zejména ženy okouzlí další možnosti – na každém kroku jsou tu kosmetické, pedikérské a masérské služby za ceny více než příznivé.

A tak každý den – třeba přes poledne, když slunce žhne na nejvyšší možnou míru – si mohou klidně v plavkách zajít tu na kosmetiku, další den na aromaterapii, další zase na masáž zad, na pedikúru či manikúru. Prostě mohou se nechat hýčkat stylem, o kterém se jim doma ani nezdá.

Kompletní hodinové ošetření pleti s maskou a odpočinkem v klimatizované místnosti za zvuků příjemné hudby stojí kolem našich dvou set, masáž 150, nejdražší je paradoxně pedikúra, která přijde asi na 450 korun (zvláštní také je, že se tady při pedikérském ošetření leží a klidně si u něj můžete i zdřímnout).

Stíny horkého léta

Že by Slunečné pobřeží nemělo žádné "stíny"? Ale ano, i tady se najdou. Tak například se ze zdejších příznivých cenových relací naprosto vymyká pronájem slunečníků a lehátek na pláži. Za jeden kompletek (dvě lehátka, slunečník) na den dáte stejně jako na Kanárech – tedy asi 7.50 euro.

Podivuhodný je také systém placených lehátek u hotelových bazénů. Použití bazénu je zdarma, jak vám všude zdůrazní, ovšem chcete-li si pohovět na lehátku nebo použít slunečník, už platíte – stejně jako na pláži – i když jste hotelový host. Bulharští hoteliéři na tom nevidí nic divného.

Pro sportovní fanoušky tady také chybí sportovní bary a kavárny s velkými obrazovkami, na kterých je možné sledovat přímé přenosy sportovních událostí. A pak taky místy ten neskutečný kravál!

Jedna restaurace tu navazuje na druhou, jeden bar stojí vedle druhého a z každého takového zařízení se linou z reproduktorů nevídané decibely. Majitelé jsou zřejmě přesvědčeni, že nalákají hosty právě "hudbou". Takže než najdete hospůdku, ve které si budete moci povídat aniž byste přišli o sluch a hlasivky, to chvilku trvá.

Bulhaři si velice dobře uvědomují, že jejich pobřeží získává na nové atraktivitě a tak i ceny pozvolna stoupají, například oproti loňsku jsou asi o 15 procent vyšší a dá se předpokládat, že příští rok budou opět o něco výše.

Přesto se tu dá dovolená pořídit za velice slušné ceny a zvláště pobyt samotný a útrata přímo na místě se například ze Středomořím nedá vůbec srovnávat.