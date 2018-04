Sluchově postižené děti sportují na Hané

Žáci od 12 do 17 let soutěží v plavání, atletických disciplinách, sálové kopané a basketbalu. "Protože řada z nich neslyší vůbec nebo jen málo, musíme při soutěžích trochu upravit podmínky," uvedl ředitel her Josef Pučálka.

Například startér běhu nemůže stát s pistolí u startovních bloků, ale několik metrů před běžci, aby na něj dobře viděli. S pistolí dělá jiné pohyby než při běžných závodech.

Rozhodčí u kolektivních sportů zase při přerušení hry poutají pozornost hráčů nejen hvizdem píšťalky, ale také máváním ruky či praporku.

"Náročné je to i pro sportovce, kteří musejí daleko více než zdraví lidé sledovat očima spoluhráče a okolí. Když chtějí upozornit na svou výhodnou pozici, musejí gestikulovat, mávat nebo vydat skřek, který ale zachytí uši jen některých kamarádů," uvedl Pučálka.