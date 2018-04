Po měsíci cesty jsou „na konci světa“. Poutníci dorazili na břeh oceánu

Když 19. července vyráželi Andrej Lobotka a Martin Pleško spolu s dalšími dvěma kamarády z cestovatelské skupiny Grex Peregrinatorius z francouzského Saint Jean Pied de Port na pouť do Santiaga de Compostela, věřili, že neskončí po 780 kilometrech v místní katedrále.

Ze Santiaga, kam dorazili po 29 dnech od startu, je čekalo ještě dalších 90 kilometrů do španělského městečka Fisterra, které bylo ve středověku označované jako konec světa. Dnes odpoledne, po 31 dnech na cestě dosáhnou cíle, který si před začátkem cesty určili. A díky experimentu redakce Slow TV a kameře, již nosili poutníci na batohu, jste vše viděli v přímém přenosu.

Ze Santiaga na břeh oceánu

Po celou cestu kluky netrápily žádné velké bolesti, spíš únava. Jelikož měli na celé Camino (výraz pro Svatojakubskou pouť) a cestu na konec světa jen pět týdnů, nemohli si dovolit žádný volný den bez šlapání. Nohy mají každé ráno či po delší pauze zatuhlé a musí je vždy znovu rozchodit.

To je však neodradilo a nezabalili svou pouť v Santiagu jako většina ostatních poutníků. Jejich počet na cestě do Fisterry znatelně poklesl, vymizeli zejména poutníci, které potkávali na posledním úseku Camina. Mezi Sarrií a Santiagem je totiž mnoho takových, kteří cestují bez batůžků, protože si je nechávají vozit, případně sami využívají autobusy a taxi.

Nižšímu počtu poutníků odpovídá i infrastruktura na cestě do Fisstery. Je tu méně albergue (poutnických ubytoven), kaváren a barů cílících na kolemjdoucí. Méně je i možností, kde mohou cestující jenom posedět a odpočinout si.

Do cíle bez „ponorky“. I s kamerou na zádech

I přes horší podmínky na konci cesty si Andrej s Martinem dokázali udržet dobrou morálku a nepotkala je žádná ponorka, jak se to občas stává při delších cestách a společně stráveném čase. „Myslím, že si ještě ani sami naplno neuvědomujeme, že je naše putování u konce. Měsíc jsme trávili každý den na cestě s jediným cílem – přiblížit se Santiagu. To se nám povedlo už předevčírem a je to pro nás velikou výhrou,“ odkrývá pocity cestovatelů Andrej. „Uvědomujeme si, že jsme nelámali žádné rekordy, neudělali jsme nic, co by před námi neudělaly už tisíce lidí, i tak jsme hrdí na to, že se nám povedlo za měsíc našlapat skoro 900 kilometrů a dotáhnout live stream do úspěšného konce,“ dodává Martin.

Pro kluky tak dnešním dnem končí přímý přenos z jejich putování. V pátek se vrátí do Santiaga, v sobotu je čeká přesun do Madridu, ze kterého následně doletí do Prahy, kam se těší i na české pivo. Jelikož ale přiletí v sobotu v noci, budou si na něj muset počkat minimálně do nedělního oběda. My si zase počkáme, až si odpočinou a příští týden je vyzpovídáme a přineseme jejich pocity, které kamera zachytit nemohla.

Můžete sledovat i ostatní programy Slow TV.