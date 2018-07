Skoro jako doma. Výlet na slovinská pohoří, kam zatím chodí jenom místní

Může se hodit Kdy na túru

Obě pohoří lze navštívit celoročně. Nepříjemnosti mohou způsobit letní vedra. Za vysoké sněhové pokrývky bývá obtížně přístupný Trnovski gozd. Na jižních stráních Nanosu zase vzniká nebezpečí lavin a výstupové cesty bývají neschůdné. Specifický fenomén představuje silný vítr „burja“. Když začne foukat, doporučuji plánované túry odložit. Často ji ovšem následuje chladné slunečné počasí s nesmírně čistým vzduchem a možnostmi nádherných výhledů. Na území Slovinska jsou zcela běžně k dostání různé mutace kvalitních turistických map. My jsme úspěšně použili standardní mapu „Nanos, Trnovski gozd, Idrijsko in Cerkljansko hribovje“ v klasickém měřítku 1 : 50 000. Mekka outdooru

Výstup na Plešu z Razdrta a zpět, se i s okruhem po okolních pláních hravě zvládne formou jednodenního výletu. Přechod z Vipavy zabere den, respektive den a půl. Autobusovými linkami jsou pokryta pouze podhorská sídla – hlavně Vipava a Ajdovščina. Automobilem se snadno dostanete do srdce Trnovského gozdu k samotě Mala Lazna, tamním chatám i na pláně Nanosu. Celkově zde nalezneme pestré spektrum túr: od klidných výletů po pláních až po strmé stezky zajištěné fixními lany a řetězy. Ovšem nikoli ferraty. Nanos i Trnovski gozd oplývají sítí prašných lesních cest, z nichž mnohé slouží jako cyklotrasy. Horolezci aktivně využívají vápencové stěny u Vipavy, mezi Ajdovščinou a Novou Goricí funguje paraglidingová základna Lijak. Většinou horských chat vlastní lokální kluby VHT. Tudíž otevřeny bývají výhradně v sezóně či během víkendů. Razdrto se pyšní malým soukromým kempem začleněným do komplexu penzionu Mirjam. Další kempy jsou situovány do okolí Vipavy (Vrhpolje, Tura, Ajdovščina, Lijak s paraglidingovou základnou). Internet

http://tic-nanos.si

www.vipavskadolina.si

