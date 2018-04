Slovinsko: nejlevnější Alpy pro české turisty

700 km za 17 hodin

Do tohoto koutu Evropy jsme zamířili už poněkolikáté, poprvé před čtyřmi lety vlakem, později párkrát autem. Letos v létě jsme se rozhodli celou cestu kompletně zopakovat jako před před čtyřmi lety včetně dopravy vlakem.

Později se ukázalo, že to nebyla dobrá volba... Vlak nabral v Rakousku dvouhodinové zpoždění, takže poslední autobus ve Slovinsku z Kranjské Gory do Trenty nám ujel. Naštěstí nás nakonec nahoru do sedla Vršič (1611 m) a zase dolů do malebného údolí Trenty svezl za menší úplatu jeden místní řidič.



Pohled na sedlo Vršič 1611 m

Osvědčený kemp

Kemp Trenta, do kterého jsme zamířili už po několikáté, nás ale opět nezklamal. Kempař, který mluví několika jazyky včetně češtiny, se o celý areál stará velmi dobře. Všude je čisto a ceny za noc se zvyšují každý rok jen minimálně. Kromě kempu Trenta funguje v této oblasti ještě kemp Triglav. To jsou nejlepší výchozí body k výstupům na vrcholky podmanivě krásných Julských Alp. Malebnost zdejšího prostředí dotváří průzračná řeka Soča, která pramení v horách nedaleko odsud a níže po proudu bývá rájem raftařů a kanoistů.



Řeka Soča 2 km po proudu od pramene



Náš kemp, vzadu Malá a Velká Mojstrovka



První světová válka hluboko v horách

Julské Alpy každého překvapí velkým výběrem turistických i náročnějších exponovaných tras na celkem malé rozloze. Kde se tu vzaly, kdo je vybudoval? Odpověď jsme našli v nedalekém městečku Kobarid v Evropském muzeu 1. světové války. Až tam si člověk uvědomí, jak těžké boje se vedly právě v údolí řeky Soči a v horách ve výškách kolem 2000 metrů. Italská a rakousko-uherská vojska tu během války vybudovala síť horských cest; během výstupu na některé vrcholky můžete dodnes ve skalách vidět vyryté letopočty 1916-17 i několik zachovalých kapliček.

Muzeum 1. světové války v Kobaridu



Dokonce i na úpatí nejvyšší hory Slovinska Triglavu (2864 m) jsou rozpadlá italská kasárna.

Muzeum dostalo název "Evropské", protože materiály a filmový dokument jsou přeloženy do několika jazyků včetně češtiny.



Výhled ze Stenaru do údolí Trenta

Několikrát ve stejném kempu, přesto pokaždé jinde

Nejlepším výchozím bodem na Triglav je kemp v Trentě. My jsme ale letos hledali i jiné alternativy výstupů do hor. Výhodou Julských Alp je, že se tu nesetkáte s takovým množstvím turistů jako třeba v Tatrách, a pokud se rozhodnete pro méně vyhledávané vrcholy, tak nepotkáte třeba 4 hodiny ani živáčka. Jeden den jsme tedy vystoupali do sedla Luknja, a pokud se nespokojíte s už takhle nádherným výhledem na severní stěnu Triglavu a vystoupáte na protější vrchol Bovški Gamsovec, tak se vám za dobrého počasí naskytne krásný pohled na celou ikonu Slovinska od paty až k vrcholu. Kromě toho se dostanete i mezi desítky kozorohů, kteří v těchto místech žijí a lidí se vůbec nebojí.

Triglav a jeho severní stěna



Kozoroh na Luknje



Další den jsme si opět zašli k prameni řeky Soči, jako v předchozích letech, tentokrát po cestě pod hřebeny zadní Trenty.

Jiný den jsme vystoupali na již osvědčený Pogačnikov dom do výšky 2050 m a odsud pokračovali na vrchol Stenar (2500 m), ze kterého můžete vidět všechny alpské velikány i s údolím Trenta, které dotvářejí široké koryto řeky Soča.

Pokud plánujete delší přechod, můžete využít některou z horských chat, kde je kromě noclehu většinou zajištěna i strava, a pokud je kapacita na večer naplněna, tak si majitel umí vždy poradit, přesto si ale místo raději předem rezervujte!

Z Trenty lze podniknout i výstup na horu Malá Mojstrovka, 2332 m, která se tyčí v dálce nad kempem; trasu si výrazně zkrátíte, když vyjedete ať už autem nebo autobusem do sedla Vršič a odsud podniknete výstup.



Vrchol Malé Mojstrovky 2332 m



Při výstupu občas narazíte na zatoulané ovce, které lezou vysoko do stěn, a je třeba si dát pozor na kamení, které kopou dolů. Z vrcholu Malé Mojstrovky je úžasný výhled na celé Julské Alpy i na rakouské ledovce.

Poslední dny před odjezdem k moři jsme strávili u průzračné řeky Soči a ve skalním jezírku pod vodopádem.



Spodnje Kriško jezero



Slovinská Istrie není pro Čechy

Zatímco v Alpách jsme se vesměs setkali s cenami pro našince příznivými, na Istrii je situace značně odlišná.

I když je Slovinsko v EU stejně dlouho jako ČR, tak je tu patrný větší rozdíl v životním standardu. Kromě vyšších cen za dopravu, zboží a služby tu mají lidé i vyšší průměrnou mzdu. Například cesta autobusem k moři nás stála 1,5krát tolik než před 4 roky a celkově je doprava v některých případech i 3x dražší než v ČR.

Jednohvězdičkový kemp u moře byl pak dražší než mnohem hezčí kemp v Alpách. Nutno podotknout, že i v tomto kempu jsme před čtyřmi lety byli a že kromě ceny se tu nic nezměnilo, naopak, není už tolik přáno malým stanům, které jsou nyní namačkané po okrajích u plotu a po noční bouři zafungovaly spíše jako zábrany proti valícímu se bahnu.

V kempech si u moře Slovinci budují k celoročně pronajatým karavanům předzahrádky a přístřešky a tím zabírají rok od roku větší plochu kempu.

Nicméně stařičké městečko Piran, které vystupuje celé jako jeden malý poloostrov do Jadranu, si vás hned získá. Systém malých uliček a starých domů je kouzelný ve dne i v noci.

Tak tedy: auto, nebo vlak? Odpověď je jednoznačná! Pokud nejste nuceni využít hromadných prostředků a plánujete cestu do této krásné země minimálně ve 2 lidech, tak už se cesta vlakem vůbec nevyplatí. Nám se zvedly náklady oproti minulým letům takřka na pětinásobek a navíc jsme byli nuceni trávit i spoustu času čekáním na místní spoje, které na sebe nenavazují nebo třeba vůbec nedorazí. Jeden z členů cesty měl zdravotní problémy a nejbližší zdravotnická pomoc je přes sedlo Vršič v 45 km vzdálené Jesenici. My jsme tuto cestu i s vyšetřením absolvovali hromadnými prostředky devět hodin! Letos nám počasí tolik nepřálo jako v době, kdy jsme objevovali tento stát poprvé, a proto jsme toho ani v Alpách tolik nestihli, ale hory a velehory jako Julské Alpy nejsou o stíhání a dobývání, ale o objevování a respektu přírody a počasí. Určitě se sem zase brzy podíváme. Může se hodit

Ceny a upozornění V restauracích a dalších společných prostorách začal platit zákaz kouření od 1. 8. 2007

Kemp v Alpách: 8 EUR za noc, v ceně je i žeton na sprchu

Pivo v Alpách 0,5 l: (kemp) 1,9 EUR, (restaurace) 1,6 EUR

Chléb tzv. kruh: 1,2 – 1,8 EUR

Balená voda: 0,60 – 1,6 EUR Kemp u moře: 10 EUR za noc, kvalita srovnatelná s kempy v ČR

Pivo u moře v restauraci: 2,20 EUR

Pizza: 6–10 EUR

Autobus do 20 km vzdáleného Koperu: 2,80 EUR

Autobus Ljubljana–Koper (100 km): 13 EUR

Text a foto: ROMAN SMETANA