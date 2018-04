Slovinsko nabízí Alpy i moře

Může se hodit Slovinsko je krásná, upravená země, Slovinci jsou pohostinný národ a náležitě hrdí na svou zemi. Domluvíte se zde v pohodě anglicky, ale budou vám rozumět i česky, protože je to - stejně jako slovinština - slovanský jazyk. DOPRAVA

Cesta autobusem z Jesenice do Kranjské Gory stála 620,- SIT (Slovinský Tolar) Z Kranjské Gory do Trenty 890,- SIT, zpět do Ljubljany 2640,- SIT a z Ljubljany do Koperu 2450,- SIT to vše i se zavazadly. Z Koperu se do Pirana dostanete za 600 SIT autobusem. Autobusová doprava je klimatizovaná a jezdí velice pravidelně. Jízdní řád linek v Alpách najdete ZDE. KEMPY a KOLIK CO STOJÍ

Ubytování v kempu v Alpách (za noc) – Trenta 1. kemp 1500,- SIT, 2. kemp položený níže 1100,- SIT. Chléb v kempu stojí 500,- SIT (velký) 350,- SIT (malý-obdoba našeho bochníku). Ubytování v kempu u moře (za noc) – kemp Lucija 2000,- SIT, kemp Fiesa 1800,- SIT (nebo 8,35 EUR) u obou ještě k tomu turistická taxa 77,- SIT. Chléb v kempovém obchodě 350,- SIT, houska 80-150 SIT (podle velikosti). Točené pivo Laško nebo Union 400,- SIT, kupované 209,- SIT. MĚNA

Základní měnou je slovinský tolar SIT. Podle kurzů ČNB je za 13,659,- Kč 100 SIT (ale tolary v Česku seženete jen těžko). Ve Slovinsku byly kurzy úplně odlišné: za 7,90 Kč bylo 100 SIT, popř. za 1 EUR bylo 233 SIT. Není také problém platit za všechny služby v Euro.