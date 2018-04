Slovinský Bovec: oáza, kterou mnozí Češi ke své škodě míjejí

Cesta sem není náročná a na výběr máte hned několik tras, liší se zpravidla podle toho, z jakého místa České republiky cestujete. Pouze na konci cesty si můžete vybrat, zdali chcete překonat sedlo Vršec ze slovinské strany, či sedlo Predel ze strany italské. Osobně bych doporučil nižší italské sedlo vedoucí z městečka Tarvisia, které vás romantickými zákrutami zavede přímo pod horu Mangart, odkud pak následuje dlouhý sjezd prakticky až do Bovce.

Kde dávají lišky dobrou noc

Městečko Bovec vás na první pohled překvapí svojí perfektní vizáží ve stylu přímořských center, je vidět, že se zde opravdu hodně investovalo. Jistě tomu přispěla i dvě zemětřesení na přelomu milénia, po kterých se muselo velké množství staveb zrekonstruovat.

Tipy znalce Bovec v kostce - tipy od Michala Kůry, ředitele Slovenija center Levné ubytování ve stanech či chatkách: kemp Polovnik

Městečku dominuje malé náměstí, kde naleznete několik výborných restaurací, kaváren a také turistických kanceláří. Svoje zastoupení zde má i Česká republika, protože kemp Polovnik ležící prakticky uprostřed obce provozuje pionýr zdejší turistiky Michal Kůra.

Poloha Bovce musí nadchnout snad každého: nádherné scenérie kopců v okolí, leckdy šplhající do výšky vysoko nad 2 000 metrů, jsou společně s nebem, schopným se během chvilky z azurové modře přebarvit do hrůzostrašných bouřkových barev, přímo filmovou kulisou. A do toho všeho Soča, řeka disponující takovou barvou, že si člověk říká, že to snad ani není možné. Ale k té se ještě později dostaneme, protože je samozřejmě jedním z lákadel, jež se zde turistovi nabízí.

Zajímavostí zdejší lokality je velký výskyt lišek, které můžete potkat prakticky všude. Nejsou příliš plaché, ale přiblížit si vás pochopitelně příliš nenechají. Můžete být ovšem klidní, vzteklina se zde nevyskytuje.

Barva řeky vás nepřestane fascinovat, takovýhle ostrůvek vytváří u obce Cezsnova. Pohledy na Soču z výšky

Cykloturistika, zážitek pro ty trénovanější

Cyklista si v okolí Bovce může najít trasu dle svého naturelu i schopností, a to jak pro horskou, tak i silniční cyklistiku. My jsme absolvovali výlety hned tři.

První byl terénní, kdy jsme vyrazili z kempu Polovnik podél Soči, abychom v obci Žaga uhnuli směrem na italské hranice. Po několikakilometrovém stoupání jsme zahnuli na lesní cestu a traverzovitým stoupáním jsme se vyškrábali až k těsně pod horu Stol, odkud se nabízejí nádherné výhledy na celé Julské Alpy včetně Triglavu. Na sousední hoře zrovna zuřila bouřka, takže zážitek to byl opravdu fascinující. Cesta zpět vede táhlým klesáním po hřebeni, kde nás vylekalo hejno asi dvanácti orlů, kteří se dělili o mršinu srnky. Většího ptáka jsem ještě na vlastní oči neviděl, ale oni o nás nejevili zájem, tak jsme se brzy uklidnili a fascinovaně pozorovali jejich hody. Sjezd do údolí pak byl již spravedlivou odměnou za vykonané úsilí a následná cesta podél Soči do kempu byla již velice pohodová.

Druhým cílem, který jsme si stanovili, byla dominanta zdejšího kraje, hora Mangart na italsko-slovinských hranicích. Popojeli jsme autem do Logu pod Mangartem a odtud zahájili nekonečné stoupání po asfaltové cestě vzhůru, které leckdy přesahovalo 20 stupňů. Na konci strastiplné cesty vás čeká impozantní vrchol a občerstvení se studeným pivem, které okamžitě spláchne právě absolvované útrapy. Zajímavostí je hned několik tunelů, které musíte absolvovat a jež mohou být zvláště při zpáteční cestě ve vysoké rychlosti velice nebezpečné. Vjezd ze sluncem ozářené krajiny do pološera tunelu totiž vaše optika vstřebává poměrně špatně, takže raději opatrně.

Stoupání na Mangart je těžké, ale výhledy stojí za to.

Poslední výlet byl již pohodový, podél Soči jsme se vydali na tzv. lávky, jak se zde této trase říká. Příjemná trasa podél opravdu neuvěřitelně krásné řeky vás přes několik lávek zavede do horského údolí, kde se Soča svírá v úzkém kaňonu a vytváří dechberoucí obrazy. Za hezkého počasí se tady nabízí fantastické koupání. I když je řeka ledová, narazíte místy na děti i dospělé, jak nadšeně skákají do průzračně modré vody, kde se klidně prohánějí půlmetroví pstruzi. Jakmile jsme se vykoupali, pokračovali jsme údolím pořád nahoru, až k Domu dr. Klimenta Juga, kde je restaurace, končí tady silnice a začínají turistické trasy do vyšších částí pohoří. Nabízejí se zde nádherné výstupy přes jezero až na hřebeny, s bicykly to ovšem nejde.

Pro zarputilé golfisty je zde i golfové hřiště. Vodopád Boka nedaleko obce Strmec

Rafting na Soči

Další vyhledávanou aktivitou v Bovci je rafting. Soča je opravdu výjimečná řeka, a přestože stav vody nebyl nejvyšší, zážitek z jízdy byl velký.

Samozřejmě musíte mít průvodce, což ale v našem kempu není problém, takže jsme společně s Matějem a Petrem zažili dvě hodiny nádherné podívané i trochu dobrodružství. Rafting absolvujete v neoprénových oblecích a cestou si i zaskáčete a zaplavete.

Ve druhé části pak pochopíte, že bez průvodce by to byl opravdu hazard, jízda ve velkých vlnách mezi obrovskými kameny vyžaduje zručnost a především zkušenost. Cestou můžete potkat i dost vodáků na malých uzavřených kánoích, kteří zručně proplouvají nástrahy řeky, to je však již jiná úroveň vodáctví.

Může se hodit Ubytování a stravování v Bovci Ohromnou výhodou pro českého turistu je český kemp Polovnik . Tam se může nejen ubytovat, ale také bez problémů domluvit veškeré aktivity. Jinak je zde k dispozici několik hotelů a penzionů rozličných kategorií.

Ceny jsou ve Slovinsku srovnatelné s těmi našimi, v restauracích pak počítejte s o něco vyšší cenovou relací. Vaří tady opravdu dobře, rozhodně neprohloupíte, dáte-li si například pstruha, těstoviny či „mješano maso". Specialitou jsou pak sendviče, které vám udělají v každých potravinách: vy si jen vyberete druh pečiva, která obsluha nařízne a postupně vám do něj naskládá vše, co si přejete. Rozhodně nevynechejte pršut a ovčí sýr, to jsou dva kulinářské majstštyky, který by měl ochutnat každý.