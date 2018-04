Slovenský ráj stále hoří

Přírodní rezervace Slovenský ráj leží asi 350 kilometrů východně od Bratislavy. Tvoří ji dvanáct tisíc let starý prales, v němž roste 36 vzácných a přísně chráněných rostlinných druhů. Do těžko přístupné oblasti byly nasazeny stovky hasičů, vojáků i dobrovolníků. Při hašení požáru přišlo o život šest pomocníků. Dva z nich, mladiství ve věku 16 a 17 let, přitom vůbec neměli být k hašení připuštěni. Ve slovenských médiích se objevila silná kritika zmatečné činnosti a nedostatečného vybavení místních hasičů. Při hašení od středy pomáhali i kolegové z Čech, Polska a Maďarska, kteří vyslali na místo vrtulníky. Z těch jsou v akci už jenom dva maďarské, které se v současnosti soustřeďují na lokalitu ústí Černé doliny v blízkosti "skalních věžiček", kam se lidé ani jiná technika nedostanou. Český stroj policejního ředitelství z Prahy, podobně jako jeden polský a jeden slovenský, se v neděli vrátil domů. V uplynulých dvou dnech se podle hasičů podařilo dostat pod kontrolu téměř 98 procent území zasaženého požárem a situace se tedy zdá být pod kontrolou.





Na východě Slovenska poblíž Hrabušic v okrese Spišská Nová Ves uhořelo v úterý 24. října šest lidí z padesátky dobrovolníků, kteří se snažili zabránit šíření lesního požáru odkopáváním terénu. Při hašení plamenů zahynuly tři ženy, dva muži a jedna osoba nezjištěného pohlaví. Požár vypukl z dosud neznámých příčin. Nejprve zachvátil plochu dvou hektarů severní části Slovenského ráje, silný vítr jej však rozšířil až na deset hektarů. Les stále hoří, hasičům se stále nedaří plameny zkrotit. Policie zatím nezná věk ani totožnost obětí.