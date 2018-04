Slovenský ráj: obrázky jako z westernu

Vyměňte peníze už doma

Nespoléhejte se na to, že hojně navštěvovaná turistická centra nabízejí také základní turistické služby. Například ve zmiňovaných Dědinkách, které výletníci v létě doslova berou útokem, není jediná oficiální směnárna. A to ani v místním hotelu. Nejbližší se nachází v kilometrů vzdálené obci Dobšinská. Pokud tu někdo potřebuje rychle peníze, pak mu nezbývá než směnit ve velmi nevýhodném kurzu (1: 1.2) u provozovatele místního kempu. Nemáte-li auto, tak se do Dědinek můžete snadno dostat autobusem přímo ze Spišské Nové Vsi nebo vlakem (trať Červená Skála - Margecany).



Košík s sebou!

A pokud se do Slovenského ráje vypravíte na začátku podzimu, nezapomeňte s sebou přibalit velký košík - v místních lesích totiž roste spousta hub.