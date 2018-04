'Slovenský ráj' na Vysočině

JAK SE DOSTAT DO TRENCKOVY ROKLE Oblast je hlavně o víkendech silně odříznutá od světa. Autobusy jezdí poskrovnu, nebo vůbec, a vlastní automobil je spíše na obtíž, jelikož se k němu nelze vrátit jinak, než po stejné cestě. Jistotu představují železniční tratě Tišnov – Nové Město na Moravě a Tišnov – Křižanov, které údolí Loučky z obou stran obepínají. Bohužel však z poměrně velké vzdálenosti, takže je třeba počítat s hodně dlouhým pěším pochodem o celkové délce kolem 25 – 30 km. Varianty

1) Autem nebo autobusem do vsi Drahonín, odtud pěšky po neznačené cestě shora přímo do rokle, 2 km. 2) Vlakem do zastávky Věžná (trať č. 251), odtud pěšky po modré do Habří a po červené k ústí rokle, 12 km. 3) Vlakem do zastávky Dolní Loučky (trať 250), odtud pěšky po červené k ústí rokle, 14 km.