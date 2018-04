Slovensko se stává hitem českých dovolených

7:16 , aktualizováno 7:16

Slovensko je každým rokem oblíbenější, jen letos tam podle odhadů zamíří až půl milionu Čechů. Co nás k našim sousedům tak přitahuje? V první řadě příznivé ceny - kde jinde v cizině pořídíte slušné ubytování v soukromí i za 200 korun? Dalšími neméně podstatnými důvody jsou hory, krásná příroda a dostupnost - je to co by kamenem dohodil.