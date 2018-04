Borovička minulostí? Slovensko začalo lákat turisty na vlastní whisky

Kopnu ji do sebe. Je hladká a hřeje. Je sladká a klouže. Je voňavá a rozveseluje. Polévá mne blažený pocit a teplo. Protože jsem na Slovensku, měl bych k tomu taky cítit vůni jalovce. Ale necítím. To, co piju, není borovička.

Piju slovenskou whisky. Pravou. Ochutnal jsem ji v obci Hniezdné na Spiši pod Tatrami. To by zde nikdo asi nečekal. Já rozhodně ne.

Za svůj život jsem už vypil kdeco. Vyzkoušel jsem asijské alkoholy s kobrou uvnitř lahve. Na Ukrajině jsem se nechal napájet samohonkou, a to jsem si před odjezdem z domu svatosvatě slíbil, že se ubráním. Ale slovenskou whisky? To zní stejně nepochopitelně, jako kdyby v irských destilérkách zrála v dubových sudech becherovka nebo lidé na Valašsku pálili místo švestek mrkev. Ke Slovensku přece patří borovička!

Zřejmě ne všude. A tak ji jdu ochutnat. Nicméně, není to jen tak hrk sem, hrk tam jako si dát panáka na stojáka v nádražním v bufetu. K ochutnávce je třeba se doslova probojovat - například se seznámit s historií regionu a výrobou destilátu, vidět nejlepší lahve.

Akční Van Damme kmotrem

Nestville Park, jak zní oficiální název areálu, který je zpřístupněn veřejnosti právě proto, aby se lidé mohli seznámit s tím, jak alkohol vzniká, je pojatý velkoryse. A světově, jak už název napovídá: Nestville je vlastně překlad malebného jména Hniezdné do angličtiny.

Tip na dovolenou Pokud chcete ochutnat slovenskou Whisky přímo na Spiši a strávit tak příjemnou dovolenou, vyberte si na Dovolená.iDNES z mnoha možností.

O světovosti svědčí i to, že na jeho otevření loni v létě přijel jako největší hvězda herec, bojovník, muž s ocelovou pěstí, znalec whisky a teď už také milovník krás Slovenska, akční hrdina Jean-Claude Van Damme. Místní nápoj nejen ochutnal, ale také pokřtil první sud první slovenské whisky. A to nikoliv tak, že by ho polil šampaňským - posypal ho obilím.

Ale pořád jsem nechápal, proč zrovna tady vyrábějí whisky. Při prohlídce Nestville Parku mi to vysvětlili, i když jsem k tomu musel vstřebat něco z historie Spiše.

"Navazujeme na dávnou tradici," říká mi průvodce. "Nedávno objevili na Horním Spiši dokumenty a předměty, z nichž vyplývá, že ve Staré Ľubovni stával lihovar už ve druhé polovině 18. století."

Základ starého lihovaru se nachází přímo pod hradem ve Staré Ľubovni a podle všeho jde o nejstarší zachovalý objekt tohoto druhu na Slovensku. Což je nepopiratelným důkazem pro to, že lihovarnictví má v tomto regionu svou tradici. A že kolébka pro první slovenskou whisky se nemohla rozhoupat nikde jinde než v Hniezdném.

Za tímto sklem zraje v dubových sudech první slovenská whiska. Sem turisté nesmějí...

Nejprve skanzen, pak ochutnávka

Ostatně historii v tomto jinak mimořádně moderním provozu připomínají čtyři dřevěnice, v každé z nich je ukázka tradic a řemesel kraje. V té, která odkazuje na práci starých kovářů, si můžu dokonce vyrazit svou vlastní minci. Je to měďák a prý je přesně tak velký, že se vejde do nákupních vozíků u supermarketů. Úžasné, na co vše před staletími při výrobě raznice pamatovali...

Další část areálu už ale podle vůně jasně dává najevo, o co tady jde. Voní to tady neskutečně. Je to vůně pálenky. V obřích sudech (či spíše cisternách) se destiluje líh. Proudí stovkami metrů potrubí odkudsi kamsi.

Nákup alkoholu on-line? Chystáte se někdy vyzkoušet nákup alkoholu na internetu? Nezapomeňte si nechat vrátit část peněz ZDE.

Postupně se tak provozem mezi těmi trubkami dostáváme až ke vzorkové prodejně. Je stejně jako již zmíněné ostatní části Nestville Parku velkorysá tak, že by ji člověk čekal spíše v západních zemích než na Spiši.

Ale to nejzajímavější z celé prohlídky nás stále ještě čeká - degustační místnost, kde stojí bar, který by mohl sloužit jako rekvizita filmu z Chicaga 30. let. Skleničky po něm kloužou jako barmanovi v podání Viktora Preisse ve filmu Mazaný Filip. Stěnu za barem zdobí největší vyřezávaný obraz na Slovensku. Jeho postavičky demonstrují těžký život obyvatel zdejšího kraje. Jeden orá pole, další truchlí nad ztracenou milou...

Destilérka v Hniezdnom, velkoryse pojatá podniková prodejna Okolí Hniezdneho nabízí mnoho míst, která stojí za výlet - např. impozantní zříceninu Spišského hradu.

Andělsky jemná whisky

Může se hodit Vstupné do Nestville Parku začíná na třech eurech pro juniory (ti opravdu pít nemusí), dospělí zaplatí pět eur. Návštěvu Hniezdného doporučuji spojit s prozkoumáním starého královského města Stará Ľubovňa, jež spolu s místním majestátním hradem stojí za celodenní výlet.

Za prosklenou stěnou zraje v dubových sudech slovenská whisky. Do místností s naskládanými sudy se návštěvníci nedostanou. Dozvědí se však, že část nápoje se v průběhu zrání vypaří. Té části se říká "andělská daň" a záleží na době zrání a podmínkách ve sklepě. Takto se ve prospěch andělů, kteří prý pak omámeni poletují nad sudy, ztratí dvě až pět procent whisky.

To už ji ale máme na stolech před sebou i my. Skleničku s první slovenskou whisky. Jaká je? Jak již psáno v úvodu: hřejivá a voňavá. Není tak drsná, jak bývají některé její příbuzné. Je jemná a milá. Má jiskru a šmrnc. Svůj původ v zemi pod Tatrami zkrátka nezapře.