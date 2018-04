Slovensko je v žebříčku NEJ zemí Lonely Planet pro příští rok

Kromě cesty do východních částí země, kde patří k největším lákadlům unikátní dřevěné kostely chráněné organizací UNESCO či třeba pohoří Vihorlat, průvodce cestovatelům doporučuje i návštěvu Bratislavy. Tam se podle něj možná nenachází tak vynikající pamětihodnosti jako v Praze nebo v Budapešti, ale metropole prochází rychlým vývojem.

10 NEJ zemí pro rok 2013 Podle Lonely Planet Šrí Lanka Černá Hora Jižní Korea Ekvádor Slovensko Šalamounovy ostrovy Island Turecko Dominikánská republika Madagaskar Zdroj: Lonely Planet

Žebříček dali dohromady experti na cestovní ruch, autoři průvodců a některé vybrané veličiny cestovatelské komunity. Česká republika v něm zmíněna není.

První místo obsadila Šrí Lanka, kterou turisté po letech občanské války i kvůli ničivému tsunami z roku 2004 mnohdy opomíjeli. Cestovní ruch na ostrově však nyní roste.

Evropa je v desítce zastoupena čtyřikrát. Kromě pátého Slovenska bude prý příští rok za návštěvu stát Černá Hora (2.místo) s rušnými plážemi, rozeklanými štíty a rozšiřující se sítí turistických cest a cyklostezek. Sedmý Island, jehož měnu před několika lety srazila na kolena bankovní krize, je prý pro turisty dál výhodný. Ceny na ostrově s jedinečnou scenérií však pomalu rostou. V Turecku (8. místo) autoři žebříčku kromě vynikajících služeb místních autodopravců upozorňují mimo jiné na nedávno odkrytý komplex Göbekli Tepe, který je jednou z nejstarších známých lidských staveb na světě.

Kromě deseti nejlepších míst dal Lonely Planet dohromady také seznam deseti nejzajímavějších měst a deseti regionů.

Göbekli Tepe jsou série kamenných kruhů z 9. tisíciletí před naším letopočtem. Pláž Palombaggia na ostrově Korsika Do Rijskmusea v Amsterdamu se jezdí za originály Rembrandta či Goyi.

Turistům doporučuje kulturně různorodé a liberální San Francisco na západě USA nebo Amsterodam, který příští rok čekají oslavy celé řady výročí: 400 let oslaví kruhový systém vodních kanálů, 160 let uplyne od narození Vincenta van Gogha a po deseti letech renovací se otevře slavné Rijksmuseum.

10 NEJ měst pro rok 2013 San Francisco, USA Amsterdam, Nizozemsko Haidarábád, Indie Londonderry/Derry, UK Peking, Čína Christchurch, Nový Zéland Hobart, Tasmánie Montreal, Kanada Addis Abbeba, Etiopie Puerto Iguazú, Argentina

První trojici uzavírá indický Haidarábád, kde průvodce upozorňuje na nově zrekonstruované paláce ve Starém Městě. Pozornosti by prý nemělo ujít ani novozélandské "zahradní město" Christchurch, které se zotavuje po ničivých zemětřeseních z minulých let, nebo Hobart na Tasmánii. Britský průvodce neopomenul zmínit Londonderry/Derry v Severním Irsku, které bude britským městem kultury pro rok 2013 a mimo jiné v něm bude oznámen vítěz prestižní Turnerovy ceny pro britského umělce do 50 let.

Žebříčku deseti nejzajímavějších regionů vévodí francouzský ostrov Korsika, kde se příští rok vůbec poprvé pojedou první etapy jubilejního stého ročníku cyklistického závodu Tour de France. Velkou proměnou podle průvodce prošla Negevská poušť v Izraeli (2. místo), kde je dnes možné najít ekologické vesnice, lázně nebo vinice. Na třetím místě skončila dosud odlehlá nepálská oblast Mustang, označovaná někdy za poslední zapomenuté království. Díky nové silnici, spojující ji na severu s Čínou a na jihu se zbytkem Nepálu, se prý nyní otevře turistům.

Na sedmé místo průvodce umístil rakouské Korutany. Desítku uzavírá Kampánie, údajně nejnavštěvovanější kout jižní Itálie.