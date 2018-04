Slovensko láká na brynzové halušky

Někteří Slováci tvrdí, že dívky by se neměly vdávat, dokud nedokážou s rychlostí blesku házet halušky do vody přímo z "lopáriku", tedy dřevěného prkénka.

Ačkoliv doba tuto dost nesnadnou zkoušku značně ulehčila a ve většině domácností se už drobné noky protlačují sítem, halušky mohou být vizitkou úrovně kulinářského umění. A žádné ústupky se nepřipouštějí, použití halušek v prášku je tu považováno za barbarství.

Ačkoliv je recept velmi jednoduchý, uvařit "brynzáky" tak, aby polechtaly chuťové buňky, vyžaduje zkušenost a cit. Ve většině restaurací dělají v tomto směru řemeslu čest. Najde se i mnoho kuchařů, kteří sázejí na nezkušenost zahraničních strávníků. A ti se pak diví, co to jen všichni na haluškách vidí.

"Důležitá je především kvalita brynzy. Ti, kterým se zdá nahořklá chuť originální, by asi měli vědět, že jde zřejmě o brynzu s prošlou lhůtou trvanlivosti," říká lékařka Iveta Trusková ze Státního zdravotního ústavu.

Nemyslí si však, že by vždy muselo jít o potravinu zdraví škodlivou, ale dlouho skladované brynze to rozhodně na chuti nepřidá. Horší je, když v některých restauracích nastavují brynzu mlékem. To se pak většinou halušky mění na nevábnou hmotu politou slaninou.

S haluškami umějí Slováci divy. Pokud někdo není příznivcem ovčích produktů, může si dopřát halušky se zelím, tzv. strapačky. Milovníci masa určitě ocení příjemnou změnu, když je ochutnají jako přílohu ke guláši či perkeltu.

Delikatesní bramborová omáčka

Tradiční slovenská jídla často bývají bezmasá a hodně se kombinují brambory s těstovinami. Lidé také často připravují "prívarky", což je obdoba našich omáček, konzumují je však s chlebem.

Jako omáčka se tu vaří téměř každá zelenina, a to včetně špenátu a hlávkového salátu. V této konzistenci se podávají také luštěniny.

Má-li někdo v oblibě mletá masa, zvláště karbanátky, a nebojí se objednat si je třeba v létě, může ochutnat jedinečnou specialitu, a to bramborovou omáčku. Brambory se vaří v mléce s bobkovým listem, zahušťují se smetanou a moukou. V některých regionech přidávají také kopr a s karbanátkem chutná tato speciální omáčka skutečně skvěle.

Slováci sami o sobě tvrdí, že jsou velmi pohostinní. O domácnostech to platí stoprocentně. Restaurace jsou často s tímto rčením na štíru. S malými porcemi a naprostou absencí fantazie u obloh se potýkají v řadě zařízení bez toho, že by jim došlo, že doba tří hrášků, několika koleček mrkve, plátečku kapie a kopky zelí dávno minula. Tam, kde si pochutnáte, většinou dost zaplatíte. Levným lidovým jídelnám je lépe se vyhnout.