Slovensko: krásy, které čekají na objevení

JAK MŮŽETE CESTOVAT Autem

Celoročně je otevřeno 10 hraničních přechodů, mezi nejfrekventovanější patří dálniční u Břeclavi, dále přechod v Hodoníně a v Jablunkově. * Ceny pohonných hmot

(Kurz: 100 SKK = 77,66 Kč)

Cena benzinu na Slovensku je stejná nebo mírně nižší než u nás.

Normal Uni 91 35,00 SKK

Super Uni 91 35,30 SKK

Super Plus 98 37,80 SKK

Nafta 36,20 SKK

LPG 18,00 SKK

(Ceny jsou orientační) Vlakem

Cesta i ze západních Čech trvá nejdéle 15 hodin. Vlaky jezdí přes šest železničních hraničních přejezdů. Při cestě vlakem na Slovensko lze využít mnoha slev, například: City Star Slovensko, cestování v příhraničí (MPS), Euro Domino či Inter Rail. Autobusem

Na Slovensko se pohodlně dostanete i autobusem. Například u Student Agency začínají ceny jízdenek na Slovensko již na 300 korunách.

Letadlem

S ČSA se dostanete z Prahy do Bratislavy již za cenu od 1000 korun (cena jednocestné letenky). Obnoven je také let z Prahy do Žiliny. Jednu cestu pořídíte také již od 1000 korun. V obou případech je nutné počítat ještě s letištními taxami. NA CO SI DÁT POZOR * Povolená rychlost

- v obci: 60 km/h, mimo obec: 90 km/h, dálnice: 130 km/h

(Od února 2005 mohou slovenští policisté na místě odebrat řidičský průkaz za překročení rychlosti o 30 km/h v obci a o 50 km/h mimo obec nebo za předjíždění na místech, kde je to zakázáno.) * Alkohol v krvi

- není povolena žádná hranice alkoholu v krvi * Za co také hrozí pokuta

- celoroční svícení je od února 2005 povinné

- při opravách na silnicích je povinná reflexní vesta

- bezpečnostní pásy musí být použity na všech sedadlech, která jsou jimi vybavena, děti do 12 let a osoby menší než 150 centimetrů nesmějí sedět při jízdě na předních sedadlech