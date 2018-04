Slovensko chystá novou atrakci pro turisty. Návštěvu romské vesnice

S nápadem, který připomíná turistické návštěvy beduínů v africké poušti, přišel starosta Veľké Lomnice, podle kterého by tak Romové přispěli k rozvoji turistiky.

Plán starosty někteří vítají, ale jiným se nezamlouvá. "Turistům bychom chtěli dělat okružní jízdy mikrobusem po osadě, aby nahlédli do příbytků Romů a viděli, jak žijí. Je to jistý druh adrenalinu, myslím, že by to mohlo mít něco do sebe a rozšířila by se nabídka služeb," uvedl Peter Duda, starosta východoslovenské Veľké Lomnice, která je vstupní branou do Vysokých Tater.

Víc než 600 romských osad

Na Slovensku je víc než 600 romských osad, mnozí Romové se usadili právě u obcí pod Tatrami. Lidé v osadách žijí většinou v nevyhovujících podmínkách, často bez vody a kanalizace a téměř všichni jsou odkázáni na státní sociální dávky.

Podle starosty Veľké Lomnice by ale někteří Romové mohli zneužívat návštěv turistů a žádat od nich peníze. "Nemohlo by to být na základě žebrání peněz nebo potravin. Romy bychom chtěli nasměrovat k tomu, aby začali vyrábět řemeslné výrobky, za které by si zasloužili nějakou odměnu," řekl Duda.

V současnosti údajně Romové z osady návštěvníky vesnice spíše odrazují. "Turisté se nás stále ptají, co to má znamenat a kolik jich žije přímo v centru obce. Ne že by se jich báli, ale spíše je to odstrašuje. Myslím, že právě to nám značně odrazuje klienty," poznamenala Andrea Šragová z pensionu ve Velké Lomnici.

Podobně se vyjádřila také majitelka restaurace Beáta Lukáčová. "Stačí, že si Slováci z jiných částí Slovenska, kteří u nás přespí, jdou koupit do centra obce noviny nebo se tam jdou projít v době, kdy se vyplácejí podpory. Ptají se, co to tady máme, anebo konstatují, že je tu příliš mnoho Romů," uvedla.

Jeden obyvatel osady starostův nápad podle portálu přivítal. "Trošku by nás to zpropagovalo a lidé by si možná lépe uvědomili, jak tu na východě někteří žijí a jak se o nás starají," prohlásil Rudolf Koky.

Romská osada Letanovce poblíž Slovenského ráje

Není to safari, oponuje Petr Chudý

Záměr se naopak spíše nezamlouvá šéfovi Sdružení cestovního ruchu ve Vysokých Tatrách Petrovi Chudému. "Také Romové si dokážou dát svůj domov do lidského stavu, ale udržet okolí v pořádku neumějí, protože žijí s řadou nepřizpůsobivých občanů, kteří například venku vykonávají svoji potřebu," uvedl.

Zájezdy do slovenských obcí s romskými obyvateli podle něj už před časem organizovaly pro turisty ze západní Evropy polské cestovní kanceláře. "Na slovenské straně to mělo negativní ohlas. Pokládalo se to za znevážení lidí, že se na ně jezdí dívat jako na zvířata na nějaké safari," dodal Chudý.

Na Slovensku žije podle statistik Úřadu zplnomocněnce vlády pro romské komunity přibližně 380 000 Romů. Asi polovinu z nich tvoří děti a nezletilci do 18 let. Soužití Slováků s Romy na mnoha místech provázejí konflikty, obyvatelé si často stěžují na kriminalitu, nepořádek či pokles hodnoty svých nemovitostí. V několika městech a obcích proto vyrostly zdi, které mají Romy oddělit.