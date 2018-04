Slovensko chce přilákat i české lyžaře. Na nové lanovky a slevy

V Tatranské Lomnici ve Vysokých Tatrách investovali do lyžařských areálů 13 milionů eur (320 milionů korun). Dalších 8 milionů eur (197 milionů korun) si vyžádala modernizace zimního střediska Jasná v Nízkých Tatrách. Za poslední tři roky investice ve Vysokých a Nízkých Tatrách činily celkem 45 milionů eur (1,107 miliardy korun).

V Jasné a Tatranské Lomnici se letos zprovoznily dvě nové šestimístné lanovky a zároveň se investovalo do zasněžovací techniky. Část investic směřovala i do zlepšení zázemí pro lyžaře, otevřena byla nová dětská restaurace či hudební kluby.

Po zavedení eura před dvěma lety klesl ve Vysokých a Nízkých Tatrách počet zahraničích lyžařů a mnohamilionové investice mají tento trend zvrátit. "V té době bylo totiž euro silné a okolní měny slabší, takže jsme uměle zdražili, i když my jsme ceny nezvyšovali. Spíše naopak. Ceny jdou v posledních letech dolů například pomocí speciálních pobytových balíčků," vysvětlila Katarína Šarafínová ze společnosti Tatry Mountain Resort.

Čeští turisté se opět začínají do Tater vracet

Letos se prý situace zlepšila a do Vysokých i Nízkých Tater zavítalo více českých turistů. "Sledujeme nárůst a už v letních měsících přijelo do Tater více českých turistů. Věříme, že tento trend se přesune i do zimních měsíců a že bude vyšší i počet českých lyžařů," dodala Šarafínová.

Přilákat více českých lyžařů má do Tater například speciální sleva na sezonní lístky, kterou svým 20 tisícům členů nabídl Svaz Lyžařů ČR.

Návštěvníků horských hotelů na Slovensku v letní sezoně přibylo proti loňsku zejména díky Čechům přibližně o pět procent, loňský propad o téměř 20 procent to však nenahradilo.

"Stoupla nám návštěvnost ze všech okolních zemí, nejvýraznější to bylo u Čechů, pak u domácích hostů a Poláků," uvedl ředitel Sdružení cestovního ruchu Vysoké Tatry Peter Chudý. V roce 2008 zaznamenaly Vysoké Tatry podle Chudého nejvyšší návštěvnost za uplynulá dvě desetiletí. Návrat na tuto úroveň po loňském propadu potrvá pravděpodobně ještě dva až tři roky, dodal Chudý.