Jen tak si prožít poušť ve střední Evropě. Záhorie miluje i armáda

Může se hodit Jak na Záhorie legálně

Vojenský prostor se dělí dvě části: jih a sever, hranice mezi nimi vede řekou Rudavou. Možnosti vstupu určuje „plán činnosti“ ve vojenském obvodě, zvlášť pro severní a zvlášť pro jižní část. Celý vojenský obvod kromě trvale uzavřených dopadových ploch tak bývá přístupný obvykle na víkendy a v době dovolené Vojenského technického a zkušebního ústavu (VTSÚ). Ve všední dny je prostor uzavřený obvykle během běžné pracovní doby, někdy až do večera. Podmínky vstupu jsou i tak nečekaně velkorysé: návštěvník se může zdržet v prostoru až 24 hodin mimo období vojenské činnosti. Kam se ještě podívat

Návštěvu záhorských písků lze doporučit hlavně cyklistům. Na nejkvalitnějších úsecích asfaltek si vyřádí i inlajnisti. Pro pěší jsou vzdálenosti značné, ale lze využít kratší atraktivní úseky: třeba ke kouzelné říčce Rudavě, která se přes pole písečných dun probíjí hned dvakrát a kromě nečekaně průzračné vody nabízí klidná zákoutí meandrujícího toku.

Zpevněné cesty najdete v okolí všech záhoráckých sídel v Búru (tak tu říkají borovému lesnímu masivu), například mezi Malackami a Studienkou, mezi Studienkou a Lakšárskou Novou Vsí či v okolí Borského Mikuláše. Ani tady se ale nevyhnete písečným úsekům, za sucha takřka nesjízdným na kole. Doslova luxusní stezkou je ovšem nová asfaltka, která vás zavede do nejcennějších a krajinářsky nejpůsobivějších partií záhorských písků. Ze silnice z Lakšárské Nové Vsi do Plaveckého Mikuláše na ni odbočíte doleva. Průjezd dříve zapovězeným prostorem vede jakýmsi rozvolněným vojenským skanzenem. Kolem se tyčí vyhlídkové věže, monumentální bunkry a další betonová monstra, široké protipožární pásy projeté tanky oddělují step od dubových a borových lesů. Tu a tam narazíte na rozstřílené torzo vojenské techniky. Patnáctikilometrová asfaltka střídá prudké sjezdy s výšlapy, tak jak jde napříč hřbety dun. Nejatraktivnější je vyhlídkový úsek na několikakilometrové trase podél dopadových ploch s vřesovišti a s pouštními scenériemi plnými střepin rozmanité munice. Zakrátko vás cesta přivede až do podivné vojenské vesnice s políčky, zahrádkami a bytovkami. To je obec vojáků a techniků pojmenovaná Záhorie. Nápadně to tu připomene časy socialismu, ani ne tak u nás, jako daleko na východě. A takové je vlastně celé Záhorie, tak trochu putování proti běhu času. Když budete mít štěstí, narazíte na stále funkční roubené stodoly. Ne z borovic, ale z tvrdého dřeva dubů a jasanů. K vidění jsou i vahadlové studny u nevelkých tradičních domků, které vás přenesou kamsi do maďarské puszty.