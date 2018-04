Nádherné lesy i rozhledy. Výstup na trůn Slovenského rudohoří

Letošní akce v Rejdové

14. července 2012 – Hviezdicový výstup na Stolicu, 15. ročník

24.–25. srpna 2012 – Gemerský folklórny festival, 39. ročník

Jak se tam dostat

Autem do Popradu, zde uhnout doprava směr Rožňava a po cestě nekonečných serpentin a zatáček zdárně dojet do Dobšiné. Za Dobšinou hned první odbočkou vpravo do Rejdové.

Ubytování

Obec Rejdová nabízí dvě turistické ubytovny s celkovou kapacitou 63 lůžek za lidovou cenu 7 eur. Více informací na www.rejdova.ocu.sk

Mapa

VKÚ Harmanec 1 : 50 000 č. 124 – Slovenský ráj