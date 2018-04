Slovenské kuchyni vládne mouka a brambory

li se kohokoli na Slovensku na národní jídlo, můžete si být jisti, že všichni odpovědí - brynzové halušky. Nemluvě o tom, že od roku 1995 se na Donovalech každý rok koná Mistrovství Slovenska v přípravě brynzových halušek.Kromě tohoto takřka národního pokrm u ale existují i jiné pochoutky, které Slováci rádi a často připravují. Například plněné lokše, nebo tradiční oravská kapustnice (zelňačka). Ta musí být předně pořádně hustá, ale co je nejdůležitější, když vám ji přinesou, nesmíte zapomenout, že na zelňačku je nutno naložit pořádnou porci kysané smetany a zamíchat. Jinak není zelňačka podle Oravců zelňačkou. Brynzové halušky si na Slovensku můžete objednat na mnoha místech. Znalci se ale shodují, že většinou nejsou moc dobré a výjimka zde bohužel potvrzuje pravidlo. Příprava dobrých halušek má totiž jistá pravidla a pakliže nejsou dodržena, výsledek je znát. Platí to i navzdory tomu, že recept je až směšně jednoduchý. Stačí nastrouhat syrové brambory, přidat polohrubou mouku, vejce, vodu a zpracovat těsto. T o se pak »háže« (po kouskách, tedy jedna haluška za druhou) do vařící a mírně osolené vody. Jakmile haluška vyplave na hladinu, je hotová. A pak je nutno dodržet následující: uvařené halušky se neproplachují, ale ještě za horka se do nich musí zamíchat brynza. Hned poté se kladou na talíř, posypou osmaženými kousky špeku (podle chuti), hned se jedí. Ideální je, když jsou jakoby slepeny brynzou. V restauracích halušky proplachují, nechávají je ve větším množství ve velkých hrncích a brynzou (bohužel téměř vždy ředěnou mlékem) pouze zalejí halušky na talíři. Se špekem se v restauraci na halušky mnohdy vyleje i spálený olej a ten nemá na pravých brynzových haluškách co dělat. Příprava lokší je ještě jednodušší. Maximálně jemně nastrouhané syrové brambory se smíchají s hladkou moukou, vodou a přidá se sůl. Musí vzniknout husté těsto, které se nelepí. Placky o velikosti malého talíře se pak pečou na suché horké plotně. Lokše se pak mažou sádlem a mohou se jíst i samotné. Většinou se ale do lokší »zabalí« husí nebo kachní játra a takto plněné lokše se podávají jako příloha k pečené huse nebo kachně. Toto, na žaludek velice náročné jídlo, se zpravidla konzumuje na slavnostech vinobraní ve vinařských oblastech kolem Bratislavy, Modry a Pezinku. Plněné lokše s pečenou husou, kachnou nebo jen samotné plněné lokše ale na rozdíl od brynzových halušek nedostanete všude. V Bratislavě a okolí, případně na celém území západního Slovenska pouze v několika lepších restauracích, v dalších oblastech Slovenska jen velice výjimečně. Na středním Slovensku například lokše většina lidí vůbec nezná a nikdy o nich neslyšela. Halušky i lokše mají základ v mouce a bramborách. Totéž platí i pro východoslovenskou specialitu - bramborové koule plněné uzeným masem. Znovu se jedná o jednoduché bramborové těsto, z něhož se udělají koule plněné uzeným masem a vaří se ve vodě. Podávají se s kyselým zelím. Toto jídlo dostanete pouze v několika restauracích na východě Slovenska, ale není zdaleka tak oblíbené jako halušky nebo lokše. I zde však platí, že mnohem lepší gastronomickou zkušenost zažijete v případě, kdy vás na plněné koule, stejně jako halušky či lokše pozvou známí nebo rodina. Jak Slováci s oblibou říkají, doma vás rodina nebo přátelé neošidí.