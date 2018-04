Slovenské hory očekává o víkendu první nápor lyžařů

11:59 , aktualizováno 11:59

Studené počasí spojené se sněhem přineslo na Slovensku tuto zimu poprvé radost lyžařům. Podstatná část z přibližně 900 vleků a 30 sedačkových lanovek by měla být v sobotu a v neděli v provozu. Většina provozovatelů lyžařských zařízení žije v očekávání prvního turistického náporu. Nyní na Slovensku funguje více než 50 velkých a středních zimních středisek. Technický sníh spolu s přírodním zde dosahuje výšky od 40 do 60 centimetrů (ve Vysokých Tatrách místy kolem jednoho metru) a lyžovat se dá také ve většině malých středisek, ležících kolem 1000 metrů nad mořem. Výška přírodního sněhu v nižších polohách je do 25 centimetrů.