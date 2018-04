Slovenské hory o něco podraží

16:48 , aktualizováno 16:48

Slovensko je v kurzu. A to v létě i v zimě. Češi se tam definitivně vrátili. Loni byly důvodem hlavně dobré ceny, letos je to již poněkud jinak. Co vás tam tedy čeká? Přestože zimní sezona se na Slovensku teprve blíží, přípravy na ni vrcholí.