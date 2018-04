Slovenská střediska čeká poslední nápor lyžařů

Podle předpovědí počasí by o Velikonocích mělo být na Slovensku jasné počasí, noční teploty v horských údolích poklesnou na -3 až -6 stupňů Celsia. Přes den by mělo být na horách několik stupňů nad nulou, v nižších

polohách jsou hlášeny teploty od 13 do 18 stupňů Celsia.