Slovenská hvězda Malino

PLUSY

* Levné ubytování (v soukromí je možné bydlet od 200 slovenských korun za den).

* Lze se stravovat v restauracích, aniž by to výrazně zatížilo rodinný rozpočet.

* Ceny permanentek jsou mnohem přijatelnější než kdekoliv jinde v Evropě (za jeden den v sezoně - od 7. 1. do 23. 3. zaplatíte za jednodenní permanentku 500 Sk).



Nejsou zde jazykové problémy.



MINUSY

* Zimní sezona je zde kvůli sněhovým podmínkám méně jistá než například v Alpách.

* Někdy se nejedná o rozlehlá střediska a chybí tím větší zázemí.

* Služby nefungují nejlépe (například v restauracích velmi často).