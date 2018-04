Muchovy obrazy nabývají gigantických rozměrů.

20 monumentálních obrazů o rozměrech až 8x6 metrů tu je rozmístěno v prostorách Rytířského sálu a zámecké kaple. Zobrazují stěžejní okamžiky z dějin slovanských národů, které mají připomínat jejich potomkům, z čeho vzešli a jak se vytvářely jejich dějiny. V souvislosti s vytvořením tohoto díla, které má tak silný národní a slovanský náboj, byl Mucha dokonce zatčen a vyslýchán gestapem. Mucha svoji epopej věnoval městu Praze. Ta však nenalezla dostatečné prostory a za 2. světové války byl tento malířský skvost uložen ve sklepním úkrytu, kde jej částečně poškodilo vlhko. V roce 1950 město zapůjčilo obrazy Moravskému Krumlovu, z nějž by se měly po roce 2002 vrátit zpátky do Prahy.Slovanská epopej na zámku je přístupná od dubna do října 9-12 a 13-16 hodin. Vstupné pro dospělé 50 Kč, studenti a důchodci 15 Kč. K zakoupení je tu i ohromný výběr reprodukcí Muchových plakátů v mnoha velikostech, pohlednice a monografie o Muchovi.