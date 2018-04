Slováky láká Praha, Balaton a polské trhy

Navzdory tomu, že Slováci se při plánování zahraniční dovolené zajímají hlavně o pobyty u moře, za oddychem jezdí také ke svým sousedům do České republiky, Polska a Maďarska. Ze zemí visegrádské čtyřky jednoznačně dominuje Česká republika, kterou však Slováci ani osm let po rozdělení československého státu nepovažují za cizinu. Stovky a stovky Slováků míří aspoň jednou za rok do českých a moravských měst za příbuznými. Další zástupy slovenských návštěvníků směřují do moravských hypermarketů za levnějšími nákupy.