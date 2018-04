Užij si slona, kup si slona. Výlet do sloního ráje na Srí Lance

Je to tropická socialistická republika, ale neleží v Karibiku. Nachází se tam sloní ráj, ovšem není to Afrika. Léta to bývalo bojiště, nyní to vypadá na ostrov klidu v rozbouřeném světě. Srí Lanka se rýsuje coby sluneční šlágr nadcházející zimy, píše v článku ze sobotního magazínu Víkend deníku MF DNES Petr Čermák.