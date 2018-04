Slintavka ničí turistiku i ojedinělé druhy

Jak moc paralyzuje strach návštěvníky a tím i turistické služby, se ukazuje nejvíce právě nyní, v době před velikonočními svátky: zatímco v jiných letech už zde nebylo možné prakticky sehnat ubytování, nyní venkovští hoteliéři zoufale vyhlížejí kohokoli, komu by nabídli svoje pohostinství. "Když kulhavka a slintavka udeřila poprvé, zavládlo u nás strašlivé ticho," říká Jo Scarrattová z informačního centra v Devonu, známém britském přímořském letovisku. Podle informací, které má k dispozici, klesly rezervace v místních hotelích a penzionech na necelou třetinu obvyklého průměru. "A někteří majitelé podniků ztratili tři čtvrtiny všech svých zákazníků," dodává Scarrattová.

Ono "ticho" však postupuje napříč všemi službami, které s turistikou nějak souvisejí. "Nejenže se život u nás nečekaně zpomalil, ale lidé přestali i cokoli kupovat a objednávat. V jednom z místních hostinců, kde se v pátek večer vyrobí běžně kolem padesáti jídel, si lidé minulý týden objednali jen dvě," vysvětluje dále Scarrattová.

Po návštěvě Tonnyho Blaira by se však situace měla změnit. Britská turistická centrála chce uvolnit přes šest milionů liber na reklamní kampaň, která by měla podpořit obraz Británie jako oblíbeného prázdninového cíle. A podnikatelé v turistickém průmyslu čekají, že Blair veřejně řekne: Je čas, aby se lidé na náš venkov opět vrátili. Pokud se tak nestane, varují ekonomičtí odborníci, finanční ztráty budou nedozírné.

Britská turistická centrála odhaduje jen ztráty související s odlivem návštěvníků ze zámoří na přibližně dvě miliardy liber. Mluvčí centrály přitom upozorňuje, že tato čísla se v horizontu následujících let mohou ještě zvětšit. "Británie nemůže očekávat, že turisté ve světě budou čekat, aby se k nám mohli vrátit, jakmile oznámíme, že se epidemii podařilo vymýtit. Zcela jistě to bude trvat alespoň rok, ale může to také trvat i několik let," uvedla.

Dosavadní vývoj zatím dává za pravdu spíše pochmurným vizím. Příkladem může být oblíbená jezdecká škola v Devonu. Každým rokem měla o klienty vždy bez problémů postaráno. Dnes je na vratech cedule s obřím nápisem, že centrum má skutečně otevřeno. "Obvykle máme denně šest jízd po pěti až deseti lidech," říká Hannah Fennellová, manažerka centra. "Ale teď se staráme o pouhé čtyři klienty. Nějaké rezervace na velikonoční víkend? To je skutečně skličující pohled," dodává Fennellová.

Uprostřed přívalu špatných zpráv však zaznívají i optimistické hlasy, které turistickou budoucnost nevidí na ostrovech až tak špatně. "Myslím, že kulhavku a slintavku lidé začínají lépe přijímat. Chápou, že když budou dodržovat určitá pravidla, mohou téměř normálně žít," věří Rod Donovan, majitel parku pro karavany. "Nakonec jsme Britové, a tak to ustojíme," dodává.