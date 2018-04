Slezský dům je poloprázdný

Vejde se do nich několik desítek nocležníků a jejich personál je schopen napojit a nakrmit v hezkých dnech i pár stovek průchozích turistů. Hotel u Popradského plesa žije hlavně z výletníků, kteří sem nemají daleko ze Štrbského plesa od železnice.

Slezský dům je proti nim vysoko (1670 m n.m.), daleko (3 hodiny perné chůze do hor) a za velké peníze (nejméně 289 slovenských korun za lůžko a noc). A to vše korunuje nehostinná betonová stavba pro stovky lidí.



Přesto se vyplatí tady strávit aspoň jeden zimní týden. I když už zima končí a laviny si začínají zkoušet svůj jízdní řád, mohou zkušení turisté při troše opatrnosti stanout v několika krásných sedlech a shlížet z mnoha vrcholků.



Gerlachovský štít



Prvořadým cílem zimních túr je samotný Gerlachovský štít. Klasická cesta vede přes dlouhý osmisetmetrový Karčmarův žlab o sklonu kolem pětačtyřiceti stupňů. Končí v sedélku zvaném Lavinová lávka a z něho je potřeba pokračovat ještě další dvě hodiny po skalnatém hřebenu horolezecké obtížnosti II. Tuto cestu našli na přelomu minulého století německý horolezec Darmstadter se slavným dolomitským vůdcem Stabelerem. O pár dní později na stejný štít vylezli ještě z druhé strany, ale tuto cestu nelze v zimě pro nebezpečí lavin opakovat.



Karčmarův žlab je dost široký a zdatní lyžaři ho proto často sjíždějí. Letos je dost málo sněhu a skalní pás uprostřed žlabu je potřeba slaňovat pomocí horolezeckého lana. Na paměti je ovšem stále mít jedno: Karčmarův žlab je jedním z nejlavinéznějších svahů v Tatrách! O tom se minulý týden nechtěně přesvědčil pražský turista Dušan Němeček. "Když jsem byl pod skalním prahem, najednou jsem uslyšel hukot a když jsem zvedl hlavu, uviděl jsem masy sněhu, které se na mě řítily."

Měl štěstí, protože stačil skočit pod kamennou ochranu a sníh přes něj přeletěl jako voda na jezu. "Nic jsem neviděl, protože všude vířil sníh." Letní cesty na Gerlach přes tak zvanou Velickou próbu a Batizovskou próbu nelze koncem zimy doporučit, protože překračují několik nestabilních sněhových polí.



Okolí Polského hřebene



Za horšího počasí, nebo pokud jsou mraky příliš nízko, je potřeba zvolit jiný cíl. Pokud projdeme celou Velickou dolinou od Slezského domu na sedlo paradoxně zvané Polský hřeben (na závěrečných skalních plotnách usnadňují výstup řetězy), můžeme se rozhodnout, zda vyrazíme vlevo či vpravo. Doleva se houpe skalní hřeben až k Velickému štítu (obtížnosti II), ze kterého se sestupuje sněhovým kuloárem těsně před vrcholem.

Doprava od Polského hřebenu se jde více-méně pěšky po letní turistické značce (obtížnost I) sněhem, skalkami a nakonec i sutí na vrchol Východní Vysoké. Bývá odtud překrásný výhled do třech dolin, nad kterými se štít vypíná. Návrat pěšky vede po vlastních stopách. Pokud jsme si však s sebou vzali lyže, můžeme sejít po suti do Studeného sedla a odtud sjet mělkými žlaby do doliny.



Horolezce mohou zaujmout ještě Květnicová věž vypínající se přímo nad hotelem a masívy Velické, Granátové a Opálové stěny proti němu. Vedou jimi skalnatá žebra i sněhové žlábky. V nich jsou dobře vidět i dva nejlepší místní ledopády. Vpravo poeticky nazvaný mohutný Nevěstin závoj, za slunného dne zářící jako modrý drahokam, vlevo Sopel (Nudle u nosu) zatlačený mezi dvě skalní kulisy a prakticky stále ve stínu.



Turistické lyže



Lyžaři mohou vyrazit na celodenní túru s grandiózním sjezdem před Polský hřeben, Prielom ke Zbojnické chatě. Odtud na Hrebienok a dlouhým traverzem pod Slavkovským štítem zpět. Polodenní výlet vede do Batizovské doliny na stejnojmenné sedlo pod Zadním Gerlachem. Za pár hodin lze dojet ke Kulatému kopci a sjet si ho spolu se stěnou Věčného deště na červené turistické značce přímo k hotelu. O Věčném dešti ovšem platí to samé, co o Karčmarově žlabu - je nebezpečný. Teď k jaru pouští jednu lavinu za druhou.



Pěší turisté všechny popsané túry mohou absolvovat stejně jako lyžaři, ale lze jim doporučit sněžnice. Bez nich se budou bořit do mokrého sněhu po pás. Omezení pro ně platí hlavně na dlouhé rampě tak zvaných Granátových lávkách, protože ty jsoui již několik let z důvodu ochrany přírody nepřístupné.



Co s sebou:



Bezpodmínečně teplé zimní oblečení a obutí včetně náhradního, lékárničku, tmavé brýle, opalovací krém, baterka, mačky, cepín. Hodí se lyže se skialpinistickým vázáním nebo sněžnice. Na náročnější výstupy je třeba přilba, lano, jistící horolezecké pomůcky a pro jistotu bivakovací potřeby.



Omezení:



Mimo značené cesty nad chatami se mohou v zimě pohybovat pouze členové horolezeckých organizací jako je například Český horolezecký svaz, rakouský či německý Alpenverein nebo slovenský YAMES. Členství ve všech lze získat pouze zaplacením členského příspěvku. Vstup je zakázán je na Granátové lávky a do Slavkovské dolinky. Česká zdravotní pojistka platí obvykle jen na léčebné výlohy, případné záchranné akce si musí český občan zaplatit sám nebo ze zvláštního připojištění.



Ceny:



Ubytování na Slezském domě přijde v turistických pokojích na 280 slovenských korun za noc, od poloviny června do konce září je o dvacet korun dražší. K tomu se platí devítikorunový rekreační poplatek. Výjezd rolbou k hotelu stojí dva a půl tisíce korun a vejde se do ní deset cestujících. Za výjezd vlastním autem se platí 290 korun. To je možné, pokud nenapadlo příliš sněhu.



Telefon na Slezský dům: 00421524425261, fax 00421524425202, e-mail sliezskydom@nextra.cz.

Horský vůdce na Gerlach inkasuje 2500 SK/1 osoba až 4000 SK/5 osob.



Související články v IDNESu:

V zapomenutém koutě mezi Vysokými a Belianskými Tatrami stojí chata Plesnivec

Horolezci mají ideální podmínky

Návštěva Tater je letos sázkou do loterie

Vysoké Tatry - nejmenší velehorské lyžování

Nejlepší umělý sníh v Polsku je v rovině pod Tatrami

Nad tatranskými horskými vůdci se stahují mraky

Jordánovou cestou na Lomnický štít

Vystoupit na Gerlachovský štít mohou i amatéři

Odkazy do WEBu:

Amatérské fotografie z minulého týdne

Amatérské fotografie z roku 2001

Letní výstup na Gerlach

Letní výstup vojáků

Hory.sk

Tatry.net

Vtatry.sk

Vysoké Tatry

Turistika v Tatrách

Horolezecký průvodce po Tatrách

Terénní lyžování ve Vysokých Tatrách