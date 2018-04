Slevy, o jakých se Čechům nezdálo. Výhodné nákupy v Berlíně

Leden, do Berlína jedem. Možná trapné, ale výstižné. V lednu totiž padají v Německu ceny v obchodech s oblečením a spol. jako zralé hrušky ze stromu.

A Berlín je přesně tím místem, kde se vám všechny ty hrušky propojí pěkně dohromady. Navíc s bonusem metropole, která je v poslední době tolik "cool" a "free", že je skoro neslušné se sem nezajet aspoň na skok podívat.

V Berlíně musíte udělat dvě věci. Prozkoumat na některé z organizovaných prohlídek historií "protunelované podzemí" (a porovnat si úroveň dosažené nacistické a komunistické megalomanie) a pak nakupovat. Nemyslím tím povinné dvě tři hodiny v nějakém tom shopping mallu, ale opravdu nakupovat. Propadnout "šopovací" horečce se vším všudy.

Berlín je totiž německou výkladní skříní.

Kolegyně z práce sem jezdí pravidelně s prázdným autem. A vrací se do Prahy přetížená, s desítkami igelitových a papírových (z těch lepších obchodů) tašek, se zásobami toaletního papíru a prášků na prádlo, s obřími pytlíky gumových medvídků a s čokoládami, které jsou o něco čokoládovější než u nás. I mimo sezonní slevy.

A pak je tu leden, který zná celé Německo pod zkratkou WSV (Winterschlussverkauf = závěrečný zimní výprodej). Sice už neplatí zákon, který výprodeje omezoval jen na určité týdny, ale ten hlavní sešup cen nastává po Novém roce. Přesněji po Třech králích, kdy se Německo vrací z prázdnin.

Jak na to: pár pravidel

Zaprvé: nezapomeňte, že až na minimální výjimky mají v neděli Němci v obchodech zavřeno.

Zadruhé: sobota je nákupním dnem. Obchody jsou nacpané, muzea poloprázdná, do KaDeWe (Kaufhaus des Westens, obchodní dům Západu) si připravte ostré lokty a případně roušku, bude-li hrozit lednová vlna chřipky. V sobotu se prostě žije venku, od snídaně přes nákupy až po večerní rozbujelou berlínskou zábavní scénu.

Zatřetí: mějte u sebe kromě platební karty i hotové peníze. Značkové obchody s mezinárodními kartami nemají problém, ale pak je tu řada menších, kde od vás vezmou jenom německou EC kartu. Anebo hotovost. Jinak máte smůlu.

Začtvrté: naučte se několik užitečných slovíček:

WSV neboli Winterschlussverkauf neboli závěrečný zimní výprodej ještě neznamená, že obchod nebude třeba hned zítra dále zlevňovat

Schnäppchen - výhodný nákup, je lepší si ověřit (máte-li možnost), jestli o shopping mall dál nemají stejné zboží za lepší cenu

Schnäppchenjägger - lovec výhodných nákupů, tedy ten, který ověřuje

Spezialangebot, Sonderangebot - speciální nabídka vůbec nemusí znamenat výraznou slevu

Tief reduziert, Sale, Schnäppchenpreis - rozmýšlejte, a pokud se vám zdá cena zajímavá, jděte do toho.

A zapáté: musíte to vydržet. Vyrazit za nákupy na dvě tři hodiny nemá absolutně cenu. To se tak stačíte jemně zorientovat.

My vám přinášíme tipy nejen na místa, kde zaručeně výhodně, tedy zlevněně v lednu nakoupíte, ale i na lokality a "shopping" zážitky, jež se k vám v naší kotlině jen obtížně dostanou.

Nejnoblesnější: Galeries Lafayette

Nemám nic proti běžným nákupním centrům, ale tohle je lahůdka. Zaprvé je to architektonický bonbonek a zadruhé si tady na jednom místě uděláte důkladný přehled o tom, co v Berlíně frčí.

Galeries Lafayette na Friedrichstrasse, ve středu Berlína kousek od náměstí Gendarmenmarkt a z dob socialismu profláklé třídy Unter den Linden, je nákupním rozptýlením na úplně jiné úrovni. Desítky a desítky značek od usedlých po hodně rozpustilé, například španělský Desigual, dolní oddělení se šálami, šátky, rukavicemi, kabelkami, kde si prostě vyberete, ať chcete, nebo ne, a hodně zajímavá, převážně francouzsky orientovaná část Gourmet v suterénu, kde i jednoduchá koupě chleba představuje výlet do jiné dimenze. Tohle mě na Lafayette baví.

Pokud tu chcete nakupovat, připravte si víc eur, ale v době slev máte velkou šanci vychytat zajímavé kousky za nevšední ceny. Já jsem tam takhle koupila třeba bezva klapky na uši z pravé (ochránci zvířat prominou) králičí kůže za polovinu ceny. Mají otevřeno kromě nedělí denně do 20 hodin. A mohu-li doporučit, nejlépe se tu nakupuje ve všední den před zavíračkou. Další informace na www.galerieslafayette.de

Galeries Lafayette na berlínské Friedrichstraße

Největší: KaDeWe

Zkratka, která pro Čechy neznamená nic moc, ale pro Němce je to déle než sto let symbol konzumu a výběru. Kaufhaus des Westens (KaDeWe – Obchodní dům Západu) je zaručeně nejznámější německý obchoďák, který v roce 1989 po pádu berlínské zdi bralo útokem denně na 200 tisíc nákupně vyprahlých občanů NDR. Mimochodem, ještě dneska se tu dokáže během nákupní špičky procházet v jeden den na 180 tisíc lidí z celého světa. KaDeWe je prostě pojem.

Navíc je to jeden z největších obchodních domů v Evropě, takže už jen proto stojí za návštěvu. Najdete ho na Tauentzienstrasse, v centru zdejší přebujelé nákupní zóny. Pokud chcete nakupovat a přehrabovat se v nekonečných lednových slevách, vyhraďte si opravdu dostatek času. Já většinou volím druhou možnost: patra s hadříky, botami, parfémy a dalšími artikly rychle minu a vyjedu až do šestého podlaží. Tady je totiž, co se potravin týče, číslo 1 v celém Berlíně.

"Feinschmeckerabteilung" (čili fajnšmekrovské oddělení) s 1 800 druhy uzenin s tisícem druhů pečiva, s oddělením čerstvých ryb, které se alternativně může změnit v návštěvu akvária. Pokud tady neseženete konkrétní exotickou plodinu, pak si buďte jisti, že ji nikde jinde v Berlíně nemají. A pozor, přepadne-li vás hlad, na třicet labužnických stánků nebo samoobslužná jídelna s výhledem na půl metropole vás nenechají zemřít. Více zjistíte na www.kadewe.de.

KaDeWe na bulváru Tauentzienstraße je považován za nejznámější německý obchoďák

Nejdobrodružnější: Flohmarkt

Bleší trh se u nás koná jen zřídka. V Berlíně ale patří Flohmarkt k nedělnímu rituálu. A pokud se do Berlína za nákupy vypravíte, tuhle podívanou nemůžete vynechat, nakupovat nemusíte.

Jedním z kultovních bleších trhů je Flohmarkt v Mauerparku. Ano, tudy opravdu šlo pásmo smrti mezi Východem a Západem. Nemůžete ho minout, dav místních a turistů vinoucích se od zastávky metra U2 Eberswalder Strasse vás splaví jako řeka. Pokud sháníte cokoli z oblasti vintage, retro a ostalgie, což jsou současné berlínské trendy, jste tu správně. Najdete tu celou přehlídku předmětů ze 70. a 80. let od knížek přes LP desky, obnošené kožené brašny, kola (v Berlíně nutné), oblečení, sluneční brýle... nechybí snad nic. Další informace na www.mauerparkmarkt.de

Nej-bio-vější: BIOCompany

Cokoli bio je v Berlíně strašně "cool". Snad všichni tu pijí bionádu (čili biolimonádu), třídí odpadky, což k tomu taky patří, a nakupují v bioobchodech. Najdete je na ulici i v každé nákupní galerii, a to minimálně biopekárnu, většinou však celý obchod s biopotravinami od jogurtů přes těstoviny, džusy, vína, zmrzliny po drogerii a já nevím, co ještě.

Patrně nejznámější je v Berlíně jeden z největší bioobchodů, BIO Company (www.biocompany.de). Má přes dvacet poboček a v nabídce přes šest tisíc bioproduktů především od domácích dodavatelů. I když nejste do biopotravin blázni, vyplatí se aspoň nakouknout. Mohu-li doporučit, zkuste někde ochutnat aspoň biochleba, cornflakes nebo mléko. Nebo aspoň tu berlínskou bionádu.

Nejexotičtější: Türkischer Markt

Tohle je úplně jiný nakupovací Berlín. Türkischer Markt neboli turecký trh ve čtvrti Neukölln, nedaleko od křižovatky všeho tureckého, stanice metra Kottbusser Tor. Nebojte se a vyrazte sem. Už cesta od "Kotti" se mi poněkud protáhne, protože cestou zaháním hlad v některém ze zdejších opravdu autentických bister, jichž je Kottbusser Strasse plná.

Na nábřeží Maybachufer to začíná. Látky, šátky, kůže, oblečení, koření, orientální lahůdky a turecké speciality, a hlavně zelenina a ovoce, jejichž ceny v odpoledních hodinách strmě padají. Trh se koná každé úterý a pátek od 11 do 18.30 hodin. Více na www.tuerkenmarkt.de

Berlínský supermarket Kochhaus Kultovní berlínský bleší trh Flohmarkt

Nejvychytanější: T. K. Maxx a spol.

Ve Státech je to T. J. Maxx. V Evropě T. K. Maxx, ale výsledek je stejný, utratíte tady většinou víc, než jste původně měli v úmyslu. Aktuální designové oblečení (ale nejen to, jsou tu i parfémy, drobný nábytek, doplňky atd.) je tu staženo až o šedesát procent dolů.

T. K.(J.) Maxx jsem si oblíbila už v Americe, no kde jinde byste sehnali bezva tričko od Donny Karan za tři dolary. Berlínské pobočky jsou co do rozsahu nabídky o něco chudší než ty americké nebo třeba londýnské (a taky mám pocit, že i cenově nepříznivější), ale i tak se tu dá "vychytaně" nakoupit. Ideální je přijít a nemít žádnou představu, pak si většinou odnesete opravdu zajímavé kousky. Více na adrese www.tkmaxx.de

Nejklasičtější: nákupní galerie

A pak tu jsou nákupní galerie a shopping centra od těch nanicovatých až po zajímavé. Začít se dá třeba na Alexanderplatzu u Alexe, kde najdete na 180 obchodů vyskládaných v nákupním chrámu ve stylu art deco. Ohromné jsou i Gropius Passagen u stanice metra Johannisthaler Chaussee, které mají v sobotu otevřeno na německé upjaté nákupní poměry nezvykle až do 22 hodin.

U mě to ale vyhrály na celé čáře Potsdamer Platz Arkaden na Postupimském náměstí. Moderní architektura v bývalé zóně smrti u berlínské zdi, filmové Sony Centrum, "mrakodrap" Kollhoff-Tower s neuvěřitelnou vyhlídkou na střeše a samozřejmě shopping mall, kde se dá nejen dobře nakupovat, ale i najíst.

Nejoriginálnější: Kochhaus

V Akazienstrasse v Schönebergu a na Schönhauser Allee ve velmi módní čtvrti Prenzlauer Berg mají moc zajímavý obchod. Na stole jsou vyloženy všechny přísady a k tomu kompletní recept na dané jídlo včetně časové (vždy maximálně jedna hodina) a finanční (nejvýše 9,70 eur na osobu) náročnosti i stupně obtížnosti. I tak může vypadat supermarket. Celkem dvacet receptových stolů se pravidelně obměňuje. Další informace na www.kochhaus.de

Nejdesignovější: Mitte, Prenzlauer Berg

V těchto dvou berlínských čtvrtích najdete snad všechny designové obchody, slavné značky, etablované i začínající německé návrháře, sportovní módu, boty atd. Hlavně v okolí ulic Neue Schönhauser Strasse, RosaLuxemburg-Platz, Rosenthaler, Weinmeister, Oderberger nebo Danziger Strasse se prodává to nejzajímavější.

V německé metropoli jsou i další outlety, "sekáče" a místa, kde ceny padají i mimo tradiční výprodejové časy, třeba Designer Outlet (www.designer-outlet-berlin.de) nebo Mientus Fresh & Outlet (www.mientus.com).