Slevy Českých drah aneb příručka pro nematematiky

Kdo hodně jezdí

Takzvaná kilometrická banka se vyplatí těm, kdo hodně cestují. Tuto slevu se zkratkou KMB mohou pro společné cesty využívat maximálně tři cestující starší 15 let, kteří společně nastupují a vystupují v téže stanici. Dvě děti od 6 do 15 let se považují za jednoho cestujícího nad 15 let a stejně tak dva psi. Platnost sešitu je šest měsíců. Slevu lze využít ve všech vlacích ČD, je přenosným dokladem.

Předplatné je na 2000 kilometrů po tratích ČD, kilometry se při jednotlivých jízdách odečítají, minimální odpis je 100 km, maximální 400 km.

* Cena: 1400 Kč (1 km vyjde na 70 haléřů).

V hotovosti se platí cena místenky (v rychlících a vlacích vyšší kvality EC a IC třicet korun a ve vlacích SC dvě stě korun) a cena lůžkového nebo lehátkového příplatku.

Za památkami

Jízdenky se slevou Vlak+ se prodávají pro jízdy za návštěvou historických památek, kulturních akcí, akcí cestovního ruchu a všech ostatních akcí, na které uzavřel pořadatel s Českými drahami smlouvu. Slevy jsou různě vysoké, rozhoduje o nich pořadatel akce.

Slevy se týkají druhé vozové třídy a jen při zpáteční jízdence, která může být prodloužena na celou dobu konání akce, například veletrhu.

Na víkendy

Nejvýhodnější jízdenka na víkend je SONE+, kterou lze využít k cestám z Karlovarska do Saska a Bavorska.

Může ji použít současně až pět spolucestujících, přičemž pouze dva mohou být starší 15 let.

Jednodenní jízdenka je platná v sobotu a v neděli, kupuje se pouze v den, kdy bude použita, ve výdejnách jízdenek nebo u průvodčího.

* Pro 2. vozovou třídu osobních vlaků stojí 160 Kč, pro 2. vozovou třídu všech vlaků vyjma vlaků EC a IC je cena 360 Kč.

Traťová jízdenka

Tato jízdenka slouží k opakovaným jízdám mezi stanicemi ČD, pro které byla zakoupena, maximálně však do vzdálenosti 120 kilometrů.

Traťovou jízdenku lze použít k jízdě mezi stanicemi, pro které byla zakoupena, i po jiné trati, než je na dokladu vyznačena, za podmínky, že je tato trať kratší nebo stejně dlouhá. Může být jednosměrná i obousměrná, na různé časové období.

Konkrétní ceny naleznete vypočtené v elektronickém jízdním řádu (www.idos.cz).

Sleva na celý rok

Elektronická karta In-gold obsahuje především roční síťovou jízdenku platnou v 1. i 2. vozové třídě všech vlaků ČD a slevu Rail plus na snížení ceny mezinárodních jízdenek o zhruba čtvrtinu.

Dále umožňuje bezplatné používání lanové dráhy v provozu ČD Liberec-Horní Hanychov-Ještěd a bezplatnou přepravu spoluzavazadel ve vlacích Českých drah.

Kartu vystavují po odevzdání žádosti u přepážky.

* Roční platnost stojí 22.000 Kč.

Po Liberecku

Celodenní cestování osobními a spěšnými vlaky v Libereckém kraji a okrajových oblastech Ústeckého a Královehradeckého kraje vyjde levněji se slevou LIBNET+. Platí i ve vlacích dopravce Railtrans, ve vybraných autobusových linkách a v síti městské hromadné dopravy Jablonce nad Nisou.

Prodej je ve všech pokladnách železničních stanic vybavených zařízením pro elektronický výdej jízdních dokladů.

* Cena: 130 Kč. Nelze koupit v předprodeji.

Po Karlovarsku

Slevu na regionální dopravu v Karlovarském kraji nabízí jízdenka EGRONET. Jednodenní jízdenka platí pro libovolný počet jízd ve 2. vozové třídě vlaků ČD, vlaků společnosti Viamont a v některých autobusech. Na jeden doklad může cestovat jen jeden cestující. Jízdenka platí od pondělí do pátku od 7.30 do 3.00 následujícího dne, o víkendu od půlnoci do 3.00 hodin následujícího dne.

* Cena je 100 korun pro jednotlivce, 250 pro rodinu.

Na Slovensku

K přehledu slev, které lze získat u ČD, přidáváme i slevu pro mladé u našich východních sousedů. Takzvaný Slovak 26 umožňuje libovolné cestování na tratích na Slovensku ve 2. vozové třídě. Je určen pro všechny lidi mladší 26 let. Stojí 39,90 EUR a platí jeden měsíc v období od 1. 7. do 31. 8. 2006.

Na jeho základě je poskytnuta např. sleva 20 procent na pozemní lanovou dráhu Starý Smokovec-Hrebienok a 17 procent ve Western City Šiklův Mlýn v Liptovském Mikuláši.

Levněji pro skupiny i podle věku

Skupinová sleva

Sleva se poskytuje pouze ve 2. vozové třídě při společné jízdě minimálně dvou, maximálně 30 spolucestujících. První a druhý cestující zaplatí zákaznické jízdné pro cestující starší 15 let, každý další cestující zaplatí zákaznické jízdné pro dítě, tedy asi polovinu ceny prvního cestujícího. Pro 15 až 26leté

Lze využít kartu In-junior. Je určena všem cestujícím ve věku od 15 do 26 let. Vydává se na počkání v každé osobní pokladně se zařízením pro elektronický výdej jízdenek po předložení osobního dokladu. Její držitel získá minimálně poloviční, maximálně 57 % slevu z obyčejného jízdného na jednosměrnou jízdenku ve 2. vozové třídě.



Cena zpáteční jízdenky se potom rovná dvojnásobku zakoupené ceny jednoduché jízdenky, nabízejí se i další slevy ve vnitrostátní i mezinárodní přepravě. * Cena: 600 korun na rok. Pro nemocné

Do Františkových Lázní mohou lázeňští hosté u léčebných pobytů trvajících čtrnáct dní a déle využít pro přepravu železniční dopravu, aniž by za cestu zaplatili.



Bezplatná přeprava platí dokonce i pro 1. vozovou třídu a vlaky vyšší kvality EuroCity, InterCity a po zaplacení servisního poplatku i ve vlaku SuperCity Manažer.



První podmínkou je to, že na svou adresu obdržíte spolu s lázeňským poukazem i úvěrovou poukázku od Českých drah a od akciové společnosti Lázně Františkovy Lázně. Od poukázky oddělte útržek a pečlivě ho uschovejte. Tento útržek odevzdáte spolu s použitou jízdenkou při nástupu na léčení. Pro seniory

Karta In-senior je určena všem cestujícím, kterým je víc než sedmdesát let.

Držitel má nárok na cestování ve 2. vozové třídě všech osobních a spěšných vlaků ČD zdarma.





Při použití vlaků vyšší kvality EC a IC je nutno k jízdence doplatit příplatek ve výši 60 korun, při použití vlaku SC místenku ve výši 200 korun. Karta umožňuje získat slevu 25 % z mezinárodních jízdenek do 25 zemí Evropy s využitím slevy Rail plus, která je její součástí.

* Cena seniorské karty je 600 korun a platí jeden rok.