Slavný most střeží jako oko v hlavě

12:33 , aktualizováno 12:33

Studentka Hana Luhanová přes legendární most Golden Gate v San Francisku jezdí denně. "Že by se mohlo něco stát? To si nepřipouští skoro nikdo," říká. Most však byl označen za jeden z možných cílů teroristů. Ale kdo by čekal, že se v Americe zastaví po těchto slovech čas, mýlil by se. "Nezdá se mi, že by aut nějak ubylo. Ani jsme tu zatím neměli nic podezřelého," říká John Ayata, voják, který stojí u mostu na hlídce. Golden Gate je i nyní střežen na první pohled hůř než Svobodná Evropa v Praze, u které stojí spolu s vojáky obrněný transportér.