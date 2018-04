Slavnostní zahájení Dnů evropského dědictví v jihočeských Slavonicích

Dny evropského dědictví

Slavonické podzemí ze 13. století.

Dny evropského dědictví jsou celoevropskou akcí konanou pod patronací Rady Evropy. Každoročně, již od roku 1991, probíhají celý týden na začátku září. V tyto zářijové dny se veřejnosti otvírají zajímavé a výjimečné architektonické, archeologické, sakrální památky, muzea, galerie, knihovny a mnoho dalších významných budov, které jsou přístupné zdarma, či za snížené vstupné. Návštěvníci se také mohou těšit na prohlídky soukromých i veřejných budov, které nebývají veřejnosti běžně přístupny. Týdenní akce se letos zúčastní více než 150 obcí s 900 památkami.

Na co se můžete těšit

Jedním z mnoha měst, které se účastní Dnů evropské kultury je i Kutná Hora.

Tento rok proběhne slavnostní zahájení Dnů evropského dědictví v malebném městě Slavonice v Jižních Čechách ve dnech od 2. do 4. září. Pro tuto příležitost budou některé památky otevřeny zdarma a pro návštěvníky bude připraven bohatý doprovodný program.

Dnes v 17 hodin bude zahájena výstava Homo Faber, neboli Nositelé lidových tradic, která potrvá až do 25. září. S tím souvisí i předání titulu „Nositel tradice lidových řemesel“, který předá ministr kultury. Toto ocenění je každoročně předáváno vynikajícím lidovým výrobcům. Letos se jimi stali ruční tkadlec Josef Fidler a řezbář Jiří Rücker. Dále je na pátek naplánován koncert skupiny Fine Gospel Time a Zuzany Stirské v kostele Nanebevzetí Panny Marie a zakončení dne proběhne na náměstí Míru ohňovou show a videomapingem.

V sobotu bude kulturní program probíhat od rána až do večerních hodin. Kdo si přivstane, může se na náměstí Míru nasnídat na akci Permanent breakfast. V deset hodin proběhne oficiální zahájení Dnů evropského dědictví. Otevře se tržiště uměleckých řemesel a dětský koutek. Po celý den pak jsou naplánovaná četná hudební a taneční vystoupení. Určitě si také nenechte ujít prohlídku Slavonického podzemí, které pochází ze 13. století a je jednou z nejstarších částí města.

Renesanční brána do České Kanady

Krásné renesanční náměstí ve Slavonicích.

Pokud se do Slavonic vydáte, nemusíte se nutně zdržovat celý víkend ve městě. Okolí nabízí mnoho dalších aktivit. Jestliže rádi vyrážíte do přírody, navštivte přírodní park, který se nachází v těsné blízkosti Slavonic. Slavonice jsou totiž přezdívány „Renesanční branou do České Kanady“. Ráz krajiny tuto oblast předurčuje pro toulky přírodou, sběr lesních plodů, návštěvu památek a nejrůznější sporty, ale také pro klidnou rekreaci v krásném prostředí jihovýchodních Čech. V České Kanadě je též množství rybníků, které jsou často využívány pro letní rekreaci a rybaření. Navštívit můžete i řadu dalších měst a památek, např. Jindřichův Hradec, městské opevnění v Nové Bystřici, hrady Landštejn nebo Stráž nad Nežárkou.

Více informací o Dnech kulturního dědictví naleznete na internetových stránkách http://www.historickasidla.cz/.