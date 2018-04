Slavnosti svobody 2015 v Plzni: velkolepé oslavy osvobození

Komerční sdělení 0:01 , aktualizováno 0:01 – KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Sedm dní bude žít Plzeň tradičními a přece letos výjimečnými oslavami vítězství nad nacismem. Po celém městě můžete od 30. dubna do 6. května vybírat z nepřeberného množství akcí, které vás pobaví i vtáhnou do historie! Co byste neměli minout, pro vás zjišťoval portál Kudy z nudy.