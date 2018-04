Slavnosti, neobvyklé prohlídky a svatý Maur v Bečově nad Teplou

Bečov nad Teplou leží jižně od Karlových Varů, v regionu Západočeských lázní. Na skále nad údolím Teplé stojí starý gotický hrad, který ovšem byl od 17. století využíván pouze jako hospodářská budova a roli reprezentačního sídla převzal pozdně barokní zámek s terasovými zahradami, bazénky a fontánami. Právě v zámeckých zahradách a na blízkém náměstí se od pátku 17. července do neděle 19. července konají Bečovské slavnosti.

Slavnosti pro celou rodinu

Při Bečovských slavnostech městečkem prochází historický průvod.

Co všechno v Bečově nad Teplou na letní slavnosti připravili? Těšit se můžete na slavnostní historický průvod a dobové tržiště s vystavenými replikami historických zbraní a kovářem, pouliční kejklíře, šermíře a tanečníky, loutkové divadlo a koncerty. Oslavy připomenou výročí třiceti let od nalezení relikviáře sv. Maura, zlatnické práce z počátku 13. století, svým významem a hodnotou přirovnávané ke korunovačním klenotům českých králů. Záštitu nad XII. Bečovskými slavnostmi převzal Danny Douglas, iniciátor nálezu relikviáře sv. Maura.

Honba za tajemstvím zlatého relikviáře

Relikviář sv. Maura je vzácný podobně jako české korunovační klenoty.

Majiteli vzácného relikviáře svatého Maura byli Beaufort-Spontinové, kteří jej na sklonku druhé světové války ukryli pod podlahu hradní gotické kaple Navštívení Panny Marie. Vzácný předmět záhy zmizel za železnou oponou a Beaufort-Spontinové si jej proto nemohli vyzvednout. Teprve v roce 1984 zatelefonoval na vídeňský konzulát obchodník z USA Danny Douglas a nabídl Československu půl milionu dolarů za předmět nedozírné historické hodnoty ze 13. století, který je ukrytý přibližně 100 až 150 kilometrů od Norimberku. Kvůli riziku, že by věc mohla pocházet z trestné činnosti, se do pátrání zapojili kriminalisté.

Prohledávání hradu a zámku Bečov nad Teplou přišlo na řadu 4. listopadu 1985. O den později byl relikviář skutečně objeven, poté rozebrán, očištěn, opraven a od roku 2002 je mu na zámku věnována samostatná prohlídková trasa. Jejím zlatým hřebem je samozřejmě samotný originál, vystavený ve skleněné bezpečnostní schránce v prostorách bývalé modré jídelny.

Vzhůru na hrad!

Památkářům nakouknete pod pokličku při letních prohlídkách, které vedou do běžně nepřístupných míst hradu.

Všechny prohlídkové okruhy bečovského areálu se soustředí na relikviář a zámecké interiéry, hrad se už řadu let opravuje. Každé léto ovšem v Bečově nabízejí prohlídky běžně nepřístupných míst. Mimořádné prohlídky nazvané Dobrodružství vápna a písku se konají dva týdny po bečovských slavnostech, v pátek 31. července a v sobotu 1. srpna. Můžete si vyzkoušet například to, jak se ve středověku míchala malta, prostřednictvím mikroskopu nahlédnout do technologie zkoumání omítek a nátěrů na omítkách či se seznámit s přípravou vápna a jeho využitím.

Další tipy na výlety v Bečově nad Teplou a okolí

Při slavnostech můžete navštívit bečovskou botanickou zahradu.

Beaufort-Spontinové se do dějin Bečova nad Teplou nezapsali jen jako ti, co si pod podlahu kaple schovali vzácnou památku, ale také jako zakladatelé botanické zahrady. Ačkoli od války nebyla udržovaná, nyní se jí díky soustavné péči vrací původní krása. Její součástí je také unikátní bioferrata, první česká skalní stezka zaměřená na skalní vegetaci. Nejjednodušší varianta vede pozvolnou lesní pěšinou a zvládnou ji i rodiny s dětmi.

Kromě botanické zahrady můžete v Bečově nad Teplou navštívit muzeum hraček a historických motocyklů či se vydat na výlet k nedaleké rozhledně na Krásenském vrchu a do Hornického muzea v Krásně.