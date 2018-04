Slavnosti měst: kde letos slaví výročí založení nebo první zmínky?

Protože důvodů k oslavám je víc než dost – Příbram, Kyjov, Znojmo, Jáchymov a Kostelec nad Orlicí letos slaví kulatá výročí od svého založení nebo od první písemné zmínky, jinde zase vsadili na číselnou symboliku. A kdo je nejstarší? Rekordmanem je Kyjov, který k blížícímu se 890. výročí první písemné zmínky chystá pamětní mince, odznaky, medaile, vizitky, turistické známky a další upomínkové předměty. Vyvrcholení oslav je naplánováno na sobotu 13. srpna, kdy se konají Kyjovské letní slavnosti.

Příbram slaví 800 let

Hornické muzeum otevře nové kulturní a vzdělávací centrum v areálu dolu Anna a chystá také výstavu historických fotografií Zmizelá Příbram.

Ve skutečnosti by si královské horní město Příbram mohlo k 800. výročí založení ještě nějaké číslo připočítat. Oslavy se totiž vztahují k roku 1216, kdy od premonstrátského kláštera v Teplé koupil pražský biskup „statek Příbram“ – a ten tehdy už nepochybně nějakou dobu existoval. Na červen v Příbrami chystají hudební festival, evropské setkání horníků a hutníků a jubilejní 20. setkání hornických měst a obcí, na červenec tradiční Prokopskou pouť a v září pak slavnost hudby, tance, divadla a řemesel Příbramská svatohorská šalmaj s rozšířeným dvoudenním programem.

Do oslav se zapojí i Hornické muzeum, které v areálu dolu Anna otevře nové kulturní a vzdělávací centrum. V červnu začne v areálu dolu Vojtěch výstava Zmizelá Příbram, kde uvidíte historické fotografie míst, která se během několika desítek let změnila k nepoznání. K vidění bude mimo jiné i faksimile zmíněné nejstarší listiny o Příbrami!

Královské město Znojmo chystá rok plný oslav

Také Znojmo, které letos slaví 790 let od založení královského města Přemyslem Otakarem I., chystá řadu kulturních, společenských a sportovních akcí. Dvanáct století, která formovala jeho tvář, připomene během roku symbolicky dvanáct tradičních i nových akcí. V březnu se město přesune do 11. století a děti budou ve výtvarné soutěži kreslit slavnou znojemskou rotundu, na červenec a dobu 15. století, kdy se dostavěla impozantní radniční věž, se chystá extrémní závod ve výběhu až na vyhlídkový ochoz.

Oslavy zasáhnou i labyrint podzemních chodeb a další místa Znojma, nepřijdete ani o květnový Festival vína VOC Znojmo, červencový Hudební festival či zářijové Znojemské historické vinobraní. Podrobnosti najdete na speciálním webu www.znojmo790.cz.

Spálené Poříčí a tři šťastné sedmičky

Ve Spáleném Poříčí vsadili na sedmičky a letos slaví 777 let od první písemné zmínky o vsi Poříčí. Jméno malého městečka na Plzeňsku se poprvé objevuje v majetkových knihách kláštera Kladruby roku 1239, kdy je klášteru prodal rožmitálský rod Buziců. Kalendář akcí ve Spáleném Poříčí je pořádně nabitý, to nejlepší vás čeká od 9. do 18. září.

Na zámku se například chystá koncert cimbálové muziky, děti se projdou pohádkovým lesem skřítka Fabiána, restaurace Joachim Lewidt připravuje Dny židovské kuchyně, v kostele sv. Mikuláše proběhne jeden z koncertů Českého varhanního festivalu a městská slavnost připomene Dny evropského historického dědictví.

Jáchymov: 500. výročí založení

Oslavy pěti set let existence Jáchymova vyvrcholí v srpnu městskou slavností s historickým průvodem z lázní až ke kostelu sv. Jáchyma.

Rovných pět set let od svého založení letos slaví město Jáchymov. V létě se na radnici objeví model důlního kola s příběhy lidí, kteří zanechali svou stopu v místní historii. Chystá se letní výstava starých pohlednic a fotografií, obnovená pouť k bývalému kapucínskému klášteru na Mariánské a několik sportovních akcí.

Oslavy vyvrcholí mezi 19. a 21. srpnem velkou městskou slavností s historickým průvodem z lázní až ke kostelu sv. Jáchyma, jarmarkem řemesel, reprezentačním plesem a ohňostrojem. V informačním centru si můžete vybrat z řady upomínkových předmětů, například tužky, magnetky, píšťalky a přívěsky s motivy permoníků, pohlednice či skládací betlémky.

...a další oslavenci

Narozeniny se budou slavit i jinde – například v Hlučíně si lidé připomenou výročí 760 let od založení města a v Kostelci nad Orlicí 700 let existence. Město bude slavit od Novoročního ohňostroje až po Silvestrovský běh dobrým jídlem a pitím, plesy, festivaly a zábavami, ale také sportem, soutěžemi, divadlem či poutí.

Ostrov u Karlových Varů letos slaví 685. výročí první zmínky o městě.

Dalším oslavencem je Ostrov, který má kromě 685. výročí první zmínky o městě další důvody k oslavám. V sobotu 21. května začne na ostrovském zámku výstava Toskánští Habsburkové a ostrovské panství 1808–1918, která mapuje osudy toskánské větve Habsburg-Lothringen; k vidění budou například předměty z depozitářů pražského Národního muzea a ze zámků Konopiště a Zákupy. Program bude pokračovat městskou slavností v zámeckém parku, která připomene a oslaví 25. výročí uzavření partnerské smlouvy s městem Rastatt.