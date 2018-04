Slavnost květin Zomerhof nyní k vidění v Holandsku

Pokud jste na jaře zmeškali výlet na tulipánová pole v Holandsku, nezoufejte. Speciální jubilejní květinová slavnost v zemi mlýnů, sýrů a tulipánů právě začíná. Od 19. srpna do 19. září budou na téměř osmnácti hektarech pod širým nebem a v několika pavilonech probíhat květinové oslavy k padesátému výročí založení květinového parku Keukenhof. Jsou tam k vidění speciální výstavy lilií, begónií, gladiol či jiřinek, aranžmá terasových rostlin a fuchsií. V pavilonech potom můžete shlédnout nejrůznější letní květiny, jako jsou růže, chrysantémy a mnoho dalších. Letní květinová výstava Zomerhof se nalézá v nově rozšířené části areálu květinového parku Keukenhofu nedaleko města Leiden. Expozici dolaďují i vodní fontány a vystavené skulptury. Pro děti je připravena dětská farma a labyrint, který je svojí rozlohou 1100 metrů čtverečních největší v celém Nizozemí. Turistické centrum v Noordwijku nabízí možnost dojet do květinového parku na kole. Třicet pět kilometrů dlouhá trasa vede až do Lisse, obce, kde se slavnosti konají.