Slavkovským lesem na kole

V obci Šabina přejedeme mostek přes potok a u trafostanice odbočíme doleva na polní cestu, která nás dovede na křižovatku se silnicí E 6.

Přejedeme a na druhé straně pokračujeme do Arnoltova (stavení s hrázděnou architekturou, chráněný dub), Kostelní Břízy (památná lípa, hrázděná hospoda, zničený kostel a zámeček) a osady Bystřina. Za autobusovou zastávkou v Bystřině přejedeme most přes Velkou Libavu a odbočíme doprava po silničce, vinoucí se údolím proti proudu říčky.

K vodní nádrži v Krásné Lípě je to necelý jeden a půl kilometru. Možná bychom našli nějaké pozůstatky po staveních pod hladinou, daleko jednodušší je však vyhledat zbytky židovského hřbitova na pravé straně nádrže (míněno po proudu).

Vraťme se ale na hráz a pokračujme dále údolím Velké Libavy. Kvalita asfaltového povrchu je asi tak na šestou třídu, ale i se silničními koly se dá projet. Lepší to bude od rozcestí v Dolních Lazech (žlutá a modrá pěší značka).

Zde odbočíme vlevo a stoupáme na rozcestí v Horních Lazech. Opět máme na vybranou, kudy pokračovat. Po navazující cyklotrase se budeme moci vydat na dvě strany. Doprava do Kynšperka nad Ohří, nebo rovně přes Vysoké sedlo do Lázní Kynžvart a potom do Mariánských Lázní či na Kladskou - dále za přírodními krásami a klidem Slavkovského lesa.