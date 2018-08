Jak si užít český Island. Slavkovský les ukrývá i nejhezčí rozhlednu

Na kole můžete využít mnoha lesních cest, které protkávají zdejší krajinu křížem krážem. My vám nabízíme celodenní okruh, který spojuje všechna nejzajímavější místa nejvyšší části Slavkovského lesa.

A k tomu přidáme návštěvu relikviáře svatého Maura, který je po českých korunovačních klenotech druhou nejcennější movitou památku v České republice.

Český Island uprostřed lesů

Za výchozí bod našeho výletu jsme zvolili horskou osadu Kladská nedaleko Mariánských Lázní. Lovecký zámeček a několik dalších budov ve švýcarském stylu vytvářejí unikátní atmosféru, kterou doplňují okolní lesní rybníky a naučná stezka vedoucí kolem rybníků a rašelinišť. Na Kladské se můžete ubytovat v některém z penzionů, najdete tu také informační centrum, parkoviště a restauraci.

Naším prvním cílem jsou nedaleké vývěry minerálních pramenů Smraďoch a Farská kyselka. S lázeňskými porcelánovými pítky v batohu se tedy vydáváme do hlubokých smrkových lesů a po pěkných lesních cestách jsme za chvilku u lesního rašeliniště, kde vodou jezírka probublává silně zapáchající sirovodík.

Rezervace Smraďoch leží v oblasti tektonického zlomu a výrony plynů jsou jakýmsi posledním záchvěvem kdysi mohutné tektonické činnosti. O kousek dál objevujeme potok zbarvený oxidy železa a železitými bakteriemi na sytě oranžovou barvu a hned vedle vývěru Farského pramene najdeme podobně zbarvené jezírko. Kdyby kolem nebyly vysoké stromy, připadal bych si jako na Islandu.

Pokračujeme do obce s příznačným názvem Prameny, kde kvitujeme hezky upravené studánky a degustujeme další tři minerálky – Giselin, Rudolfův a Barochův pramen. Kdysi honosné lázeňské město však po druhé světové válce potkalo hned několik ran osudu v podobě vysídlení německého obyvatelstva, zřízení pohraničního pásma i vojenského výcvikového prostoru a v poslední době i zadlužení obce.

Dnes zašlou slávu připomíná jen poslední polorozpadlá budova u silnice. Zdejší kyselky ale chutnají znamenitě a v dopoledním horku přijdou vhod i na zahnání žízně, takže plníme i naše cyklistické bidony.

Za relikviářem svatého Maura

Z Pramenů vystoupáme po vedlejší silnici k jednomu z nejznámějších míst Slavkovského lesa. Na malé skalce se uprostřed luk tyčí tři kříže. Původně byly všechny tři kamenné a vztyčeny roku 1849. Dva z nich jsou dodnes původní, jeden byl zničen a byl nahrazen křížem dřevěným.

Lokalita je chráněna jako přírodní památka. Na hadcové skále tu rostou vzácné rostliny, například vřesovce nebo endemický rožec kuřičkolistý. Před zvěří je proto skála obehnána vysokým plotem s úzkým průchodem pro návštěvníky. Vyvýšená skála nabízí také hezký výhled na okolní louky, za kterými se zvedají oblé zalesněné kopečky.

Rezervace Křížky. Na hadcové skále tu rostou vzácné rostliny, například vřesovce.

Vracíme se po silnici kousek zpět a u vodního kanálu uhýbáme doleva. Dlouhá stoka patří mezi unikátní díla, jde o 24 kilometrů dlouhý kanál z roku 1536, který přiváděl vodu k důlním zařízením u obcí Krásno a Horní Slavkov. Asi půl kilometru vede úzká stezka podél kanálu, pak se odklání a po loukách nás přivádí na pěknou lesní cestu.

Zastavujeme u Novoveské kyselky, ale nacházíme zde jen studnu bez vývěru pramene. Zato Grünská kyselka o kilometr dál nás potěší skvělou chutí, je to jediný přístupný zdroj minerálky Magnesia, která se míchá z více okolních pramenů.

Teď nás čeká dlouhý a strmý sjezd do údolí řeky Teplá. Volíme trasu přes obec Louka po silnici, která ale připomíná spíše hodně špatnou lesní cestu. Tuto „silnici“ bych bez rozmýšlení nominoval na titul nejhorší vozovky u nás. Ještě že máme horská kola.

Dlouhá stoka patří mezi unikátní díla. Jde o 24 kilometrů dlouhý kanál z roku 1536, který přiváděl vodu k důlním zařízením u obcí Krásno a Horní Slavkov. Zámek Bečov ukrývá cenný poklad v podobě relikviáře svatého Maura.

Jsme v Bečově, který je první (a také poslední) zastávkou na trase s možností občerstvení. Zdejší zámek ukrývá cenný poklad v podobě relikviáře svatého Maura.

Relikviář svatého Maura Unikátní relikviář je významná románská památka pocházející z první třetiny 13. století. Je považován za vůbec nejvýznamnější románskou klenotnickou památku uloženou na českém území. Tvarem i velikostí se relikviář velmi podobá relikviáři z katedrály Panny Marie v Cáchách a relikviáři sv. Tří králů z katedrály svatého Petra v Kolíně nad Rýnem. Uvnitř se nacházejí skeletální ostatky (kromě sv. Maura připisované také sv. Timotejovi), zbytky textilií a kůže. Relikviář objevili kriminalisté v Bečově nad Teplou 5. listopadu 1985. Doslova před nosem vyfoukli cennou památku americkému podnikateli Danny Douglasovi. Relikviář byl v roce 1995 prohlášen národní kulturní památkou České republiky.

Po českých korunovačních klenotech jde o druhou nejcennější movitou památku v České republice a vystavena je teprve od roku 2002. Oběd i třičtvrtěhodinová prohlídka přijdou vhod, jsme zhruba uprostřed výletu a před námi je náročný výjezd zpět na náhorní planinu Slavkovského lesa.

Nejhezčí rozhledna u nás

Stoupáme po vedlejší silnici do Nové Vsi a pot z nás v odpoledním žáru jen řine. Zásoby minerálky pomalu docházejí a dalšího pramene nevidět. Projíždíme Novou Vsí, jejíž bezútěšná zákoutí bytovek a polorozpadlých budov kontrastují s nádhernou okolní krajinou. Opět se na pár kilometrů přimykáme ke Dlouhé stoce, která nás přivádí na dohled od rozhledny na Krásenském vrchu.

Tato rozhledna bezpochyby patří k nejhezčím u nás, může za to poděkovat zejména neobvyklému spirálovitému tvaru, připomínajícímu slavný minaret ve městě Samara. Rozhled z vrcholu kamenné věže je skutečně krásný a nabízí pohled nejenom na Slavkovský Les, ale i na nedaleké Doupovské hory a za dobré viditelnosti můžete zahlédnout i hřeben Krušných hor.

Vracíme se stejnou cestou podél dlouhé stoky a stoupáme na oblý vrchol U Louky, odkud po modré značce sjíždíme k rozcestí u Mýtského rybníka. Kousek odtud najdeme studánku s pramenem (tentokrát výjimečně nejde o minerálku) a plníme naše prázdné cyklistické lahve.

Rozhledna na Krásenském vrchu bezpochyby patří k nejhezčím u nás. Mýtský rybník patří k nejhezčím ze zdejších lesních rybníků.

Mýtský rybník patří k nejhezčím ze zdejších lesních rybníků. Vodu má sice od rašeliníku zbarvenou do hněda, ale koupání si tu báječně užijete. Teď už to máme nejkratší cestou posledních pár kilometrů do Kladské, tedy do cíle našeho výletu.

Nejvyšší vrchol a nejhezčí výhled

Komu by šedesát kilometrů nestačilo, může si přidat ještě asi deset navrch a z rozcestí Hvězda odbočit na žlutě a poté modře značenou lesní cestu, která vede na nejvyšší vrchol Slavkovského Lesa, 983 metrů vysoký Lesný. Výhled z vrcholu nám ovšem tato kóta nenabídne, zahlédneme odtud jen špičku kopce Dyleň s typickou věží.

Dyleň od vrcholu Lysina

Ale pokud chcete navštívit jednu z nejhezčích panoramatických vyhlídek na naší trase, dejte se jako my z Vysokého sedla po neznačené lesní cestě, tzv. „Hřebenové“. V nejvyšším bodě cesty, pod vrcholem Lysina, přijíždíme k altánu, odkud se otevírá širokoúhlý pohled směrem na jih. Obdivujeme kompletní panorama Českého Lesa – vrcholy Dyleň, Velký Zvon i Čerchov i vzdálené šumavské vrcholy Ostrý a Velký Javor.

Závěrečný sešup lesem do Kladské je odměnou za celodenní námahu, zde se uzavírá náš sedmdesátikilometrový okruh po Slavkovském Lese. Za jeden den jsme ochutnali pět minerálních pramenů, navštívili naši nejhezčí rozhlednu a další dvě vyhlídky, vystoupali na nejvyšší kopec pohoří a spatřili druhou nejcennější památku v České republice.