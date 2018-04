Slavkov: Zpět do napoleonských válek

'Lišák' Napoleon

Je začátek prosince roku 1805, v prostoru mezi Brnem a Slavkovem se zastavila vojska spojenců. Rakouský císař František II. a ruský vládce Alexandr I. mají proti Napoleonovi přichystanou armádu čítající 91 tisíc mužů. Francouzský císař, který až dosud sklízel na evropském poli jedno vítězství za druhým, velí 75tisícové armádě...

Brzy ráno 2. prosince velkolepá bitva začíná.

Nejprve rakouský předvoj vytlačuje Francouze z Telnice, ti však získávají své pozice zpět. Zuří prudký boj o to, kdo získá území obce. Rakušané potřebují posilu, dorážejí ruské síly. Boj sílí, je stále více raněných a spojenci vysílají do vřavy další a další oddíly. Netuší však, že jádro Napoleonových sil stále čeká skryto v mlze.

Ve vhodném okamžiku podniká francouzský císař prudký úder a daří se mu roztrhnout spojeneckou frontu. Po několikahodinové řeži jsou rakousko--ruské oddíly nuceny ustoupit. Část spojeneckých vojsk prchá ke Slavkovu, na zbytek se odevšad valí Francouzi... Napoleon mistrně využil zdejšího terénu a po šesti hodinách boje dosáhl velkého vítězství.

Závěrečná krvavá bilance? Francouzi usmrtili nebo zranili sedmadvacet tisíc ruských a rakouských vojáků, na třicet tisíc jich zajali. Ztráty Napoleonovy armády byly asi poloviční.

Bez Čechů to nejde

V sobotu 29. listopadu se v okolí Slavkova čas vrátí a velkolepá bitva znovu vypukne. Uskupení jednotek však nebude úplně stejné jako před 198 lety.

"Nejvíce Čechů bude bojovat ve francouzských barvách," říká jeden z organizátorů celé akce a duchovní otec projektu Austerlitz 2005 Miroslav Jandora.

A k organizaci bitvy dále dodává: "Po celé Evropě se koordinují lidé do Centrální evropské napoleonské společnosti – C.E.N.S. Jsou to členové nezávislých klubů vojenské historie a dělí se na armádu francouzskou a spojeneckou – to jsou jednotky italské, rakouské a ruské. Nezáleží na národnosti, ale spíše na sympatiích každé skupiny, například Rusové často bojují ve francouzských uniformách. V bitvě u Slavkova bude asi padesát procent vojáků z Česka. A rozhodně platí, že bez Čechů by se v Evropě nedala uskutečnit rekonstrukce žádné bitvy, jsou prostě nejlepší."

Existuje však ještě spousta menších neorganizovaných skupinek, které se do bitvy z různých důvodů nedostanou. Miroslav Jandora vzpomíná například belgickou jednotku, která se loni začala v místních hospůdkách důkladně "připravovat" už ve čtvrtek. Před bitvou se však vojáci neudrželi na nohou, a tak se boje zúčastnit nemohli.

"Bojová vřava se nedá úplně uhlídat, není to legrace. Vojáci bojují muž proti muži, do toho se střílí z děl... všichni musí být dobře vycvičení a disciplinovaní, aby nedošlo k nějakým úrazům. Do bitvy se dostanou opravdu jen ti nejlepší."

Letos se bitvy účastní asi tisíc vojáků, padne tak čtvrtina z nich. Na rozdíl od bojové vřavy před necelými dvěma staletími dnešní vojáci po bitvě naštěstí opět vstanou...

Slavkov – to není zdaleka jen bitva

Každý rok se na slavkovskou bitvu přijede podívat tak osm až patnáct tisíc platících diváků. Návštěvníci se ale nemusí omezit jen na zhlédnutí bitvy. Za návštěvu určitě stojí i barokní zámek ve Slavkově a jeho krásný park.

Na zámku v současné době probíhá rozsáhlá výstava Napoleonské války a české země. Lidé tu mohou vidět například i kopii saní, na nichž Napoleon prchal z Ruska.

V případě nepřízně počasí by návštěvníci neměli minout Starou poštu. Na konci listopadu 1805 se tu sešel Napoleon se svými maršály. Francouzský císař

sem znovu dorazil po bitvě, kdy jednal s rakouským parlamentářem knížetem Liechtensteinem o příměří. Vítězný vojevůdce tu pak přespal a následující den odjel do slavkovského zámku.

Stará pošta nabízí návštěvníkům malou muzejní expozici věnovanou slavné bitvě. Je tu také k vidění barokní konírna s jízdárnou. Jistě by bylo škoda nezajít také do místní stylové restaurace nebo vinného sklepa.

Procházka historií

Pokud bude počasí příjemně podzimní, nabízí se procházka naučnou stezkou bitvy u Slavkova. Porhlédnout si můžete například návrší Žuráň, což je jedna z historicky nejcennějších lokalit slavkovského bojiště. Na začátku bitvy tu bylo velitelské stanoviště francouzské armády, jež dnes připomíná kamenný památník.

Součástí stezky je také kopec Santon, kterému se kdysi říkalo Padělek. Dnešní název má díky francouzským vojákům, kteří tu opevnili své dělostřelectvo.

Právě pod Santonem, ve Tvarožné, se bude v sobotu od jedné hodiny odehrávat rekonstrukce velkolepé bitvy. Součástí naučné trasy je ještě několik dalších stanovišť včetně známé Mohyly míru. Ta stojí na prateckém návrší, které v roce 1805 nebylo zalesněno a skýtalo dobrý výhled. A tak tu na počátku boje pozorovali bitvu rakouský císař František a ruský car Alexandr.

Může se hodit Parkování: během víkendu budou dopravu v okolí Slavkova řídit policisté. Podle organizátorů bude parkovišť dostatek, jedno například za slavkovským zámkem. Celou sobotu bude uzavřena obec Tvarožná, kde se budou odehrávat hlavní boje. Návštěvníkům se doporučuje v sobotu využít kyvadlovou autobusovou dopravu – vyjíždět bude od brněnského hotelu Grand do Tvarožné od 10.00 ráno až do 17.00. Autobusy budou nasazovány podle potřeby – v nejvytíženějším čase každých deset minut, později po půl hodině.



Další informace: www.slavkov.cz, www.austerlitz2005.com

Víkendový program "Bitva tří císařů 2003" Sobota 29. listopadu

13.00–14.30 Tvarožná – rekonstrukce "BITVY TŘÍ CÍSAŘŮ" pod kopcem Santon, Cena vstupenky 99 Kč, děti do 120 cm mají vstup zdarma

Doprovodný program

08.00–12.00 Šlapanice – burza militarií

09.00–09.30 Slavkov u Brna – slavnostní nástup všech vojsk zakončený vojenskou přehlídkou na náměstí

09.00–19.00 Slavkov u Brna – jarmark s programem v zámeckém parku

10.00–17.00 Slavkov u Brna – kostýmované prohlídky zámku s Napoleonem

10.00 Jiříkovice – pietní akt – položení věnce u pomníku na cestě ke Tvarožné

10.00–11.00 Lokální přestřelky – pochod od Velatic – obsazení obce Tvarožná

11.00–13.00 Tvarožná – polní ležení na návsi ve Tvarožné

18.30–19.00 Slavkov u Brna – pochodňový průvod

19.00 Ohňostroj Neděle 30. listopadu

10.00–11.00 Prace – mohyla míru Slavnostní nástup všech vojsk – pietní akt

09.00–17.00 Šlapanice – historický jarmark na náměstí