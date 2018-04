Šlapeme na kole krajem vinařů

Trasa výletu

Jako začátek výletu můžeme při přepravě po železnici zvolit stanice Podivín, Velké Pavlovice, Bořetice nebo Kobylí, z nichž je možné se napojit na dále popsaný cyklistický okruh. Pokud pojedeme autem, tak je možné dojet přímo do Čejkovic, kde jej zanecháme před Templářskou vinárnou. Po modré turistické značce vyjedeme z Čejkovic na západ a stoupáme k navrhované přírodní památce Čejkovické Ochozy, na jejímž území se nachází mnoho ohrožených živočichů a rostlin.

Nedaleko za Ochozy dosáhneme nejvyšší nadmořské výšky dnešního výletu - těsně nad hranicí 300 m n.m. Potom sjedeme do vsi Vrbice, projedeme typickými jihomoravskými obcemi Kobylí a Bořetice. V centru Kobylí opustíme modrou turistickou značku a odbočíme vlevo.

V Bořeticích zase odbočíme vpravo a mezi vinicemi nastoupáme do Němčiček. Před obcí ještě projedeme kolem sportovního areálu s koupalištěm a lyžařským vlekem, za obcí odbočíme vlevo na Velké Pavlovice a dosáhneme druhého nejvyššího bodu 291 m nad mořem.

Převážně mírně z kopce sjedeme do dalšího vinařského centra Velkých Pavlovic. Rychle jimi projedeme a pak krátce jedeme souběžně s dálnicí Brno-Bratislava. Po třech kilometrech přijedeme k dálničnímu nadjezdu, po kterém přejedeme na druhou stranu do Rakvic. Pak přijedeme do Podivína, který je jedním z nejstarších měst na Moravě a vznikl na místě hradu z 11. století.

V Podivíně odbočíme vpravo směrem na Lednici, kam také po pár kilometrech dojedeme. Při jízdě podél řeky Dyje už je patrná silueta lednického minaretu.

Lednicko-valtický areál

Lednickým areálem se můžeme projet a při té příležitosti poznat tuto unikátní oblast.

První zmínka o areálu pochází z roku 1222, kdy zde stála gotická tvrz s dvorcem. Roku 1601 se Lednice stala rodovým majetkem Lichtenštejnů a jako nejstarší ji zdědil Karel I., který byl roku 1608 povýšen do knížecího stavu a po bitvě na Bílé hoře se stal českým místokrálem. Majetkem rodu Lichtenštejnů přestává být Lednice až od roku 1945, kdy přechází do vlastnictví státu.

Na konci 18. století začaly vznikat podle projektů Josefa Hardtmutha romantické stavby v přilehlém parku. Na začátku 19. století byl vyhlouben rybník pod zámkem, ve kterém bylo navršeno šestnáct ostrovů. Je možné jet okruh celým areálem po parkových cestách. Výškovou dominantu tvoří minaret s věží vysokou 62 metrů, který byl postaven kolem roku 1800.

V současnosti je využíván jako rozhledna a nabízí kruhový pohled do údolí Dyje a na celý areál. Doplňkem nádherných lednických exteriérů jsou akvária. Návštěvníky mohou přilákat nejen ryby pocházející z afrického jezera Malawi, ale i dalších jezer a moří. Mimo sezonu jsou otevřená jen o víkendech mezi 9. a 16. hodinou.

'Vytoužené' Templářské sklepy

Z Lednice se vrátíme zpátky po stejné cestě do Podivína, z něhož po nadjezdu opět překonáme dálnici a dojedeme do další vinařské obce Velkých Bílovic. Za vesnicí projíždíme úzkou asfaltovou silnicí mezi rozsáhlými vinicemi a poli až do našeho prioritního cíle, jímž jsou vinařské Čejkovice proslulé nejenom kvalitním vínem, ale hlavně Templářskými sklepy.

Čejkovice jsou poprvé písemně uváděny v roce 1248. Jsou spojeny s existencí tvrze, vybudované členy řádu templářských rytířů, kteří do Čech a na Moravu přišli roku 1232 z Francie. Současně s tvrzí byly vybudovány i Templářské sklepy, o jejichž velikosti se dodnes vyprávějí legendy. Mohutnými sklepy může projet ozbrojenec na koni či vůz naložený zbožím, a byly a jsou stále využívány pro uskladnění a zrání vína. V držení rodu Habsburků byly sklepy od roku 1773 až do r. 1918, kdy je převzal stát.

Nová historie Templářských sklepů začala roku 1936, kdy bylo v Čejkovicích založeno místními rolníky Vinařské družstvo, jež si sklepy pronajalo a začalo v nich provozovat vinařskou činnost. Tečkou za úspěšným hospodařením vinařského družstva bylo násilné odebrání majetku komunistickým režimem v roce 1952. Prostory připadly státnímu statku, který je využíval až do jara 1994. Obnovené vinařské družstvo zprivatizovalo sklepní prostory, a mohlo tak navázat na úspěšné hospodaření původního družstva zrušeného v padesátých letech.

Je tady i druhý největší moravský sud s obsahem 20 000 litrů. Templářské sklepy je možné si prohlédnout za 40 Kč na osobu, prohlídka je spojena s ochutnávkou dvou druhů červených a bílých vín. Bližší informace o prohlídkách na telefonu 518 362 628, mobil: 602 718 227, příp. e-mailu: info@templarske-sklepy.cz. Více o sklepích ZDE.

K orientaci nejlépe poslouží Velká cykloturistická mapa (číslo 168) v měřítku 1:75 000 Pálava, Lednicko-valtický areál zlínského nakladatelství Shocart. Popsaný okruh do jisté míry sleduje navrhované cyklotrasy Velkopavlovická vinařská a Lednická zámecká.