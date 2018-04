Slané diamanty na dně pravěkého moře

MŮŽE SE HODIT Kdy na prohlídku Prohlídka dvoukilometrové podzemní trasy trvá asi dvě hodiny, až hodinu trvá sestavení skupiny pro jednotlivé turisty. Otvírací doba od poloviny dubna do poloviny října od 7.30 do 18.30, ve zbývající části roku od 8.00 do 16.00. Zavřeno 1. ledna, v první den velikonočních svátků, 1. listopadu, 4., 24. až 26. a 31. prosince. Jak se tam dostat Wieliczka leží asi 15 kilometrů východně od Krakova, u silnice E40