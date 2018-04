Sladký výlet s dětmi na Borůvkobraní do Borovan

Borovany leží v jižních Čechách, přibližně v polovině cesty mezi Českými Budějovicemi a Novými Hrady. Na Borůvkobraní jste zváni o víkendu 11. a 12. července.

Borůvky ve vzduchu i na talíři

Dějištěm Borůvkobraní je areál bývalého augustiniánského kláštera v Borovanech.

Proč se Borůvkobraní pořádá právě v Borovanech, když v okolních lesích rostou borůvky podobně jako okolo Třeboně nebo Telče? Prý proto, že borůvky a název města spojuje slovo „bor“. Dějištěm gastronomické slavnosti s pestrým doprovodným programem je areál bývalého augustiniánského kláštera, kde všechno začne v sobotu 11. července v 10.00 hodin.

Tradice je tradice, a tak na Borůvkobraní nesmí chybět například Mistrovství světa v chytání borůvek do úst, nedělní soutěž jedlíků O krále borůvkových knedlíků anebo soutěž týmů ve vaření borůvkových knedlíků. Mezi sebou se utká šest skupin, z nichž každá musí připravit nejméně 55 knedlíků, lhostejno zda kynutých, plněných nebo přelévaných speciální jihočeskou borůvkovou omáčkou nazývanou žahour.

Borůvky kam se podíváte

Na Borůvkobraní se soutěží v mnoha neobvyklých disciplínách, hlavní roli ovšem vždy hrají borůvky.

Celou sobotu si můžete prohlížet a užívat borůvkový a řemeslný jarmark, borůvkovou hospodu s borůvkovým pivem, likérem i pálenkou a ochutnávat či nakupovat nejrůznější borůvkové dobroty – džemy, koláče či lívance. V altánku v parku je pro děti nachystáno borůvkové tvoření – batikování, zdobení perníčků a foukání korálků, celý den také vystupují komedianti, hraje muzika a probíhají nejrůznější divadelní a kejklířská představení.

Na své si přijdou i zahrádkáři; nejen pro ně v roce 2013 v areálu kláštera vznikla Borůvková zahrada s čítárnou. Je tu vysazeno všech osm odrůd zahradních neboli kanadských borůvek (Chandler, Duke, Emblue, Jersey, Bluecrop, Pink Lemonade, Berkeley, Bluejay) a vy kromě inspirace můžete získat cenné rady, jak úspěšně borůvky pěstovat a některé druhy si přímo na místě koupit.

Tipy pro gurmány i cyklisty

Na Borůvkobraní se nachystaly i místní restaurace; borůvkové menu je připraveno v restauracích Alf, Hofhanzl, Valeš, Sýmalka a na Borovanském mlýně. Tam navíc děti objeví Půdu plnou pohádek s řadou pohádkových postav, pohádkovým krámkem a dílnou.

Se vstupenkou z Borůvkobraní získáte 10% slevu na vstupné do soukromé zoo ve Dvorci.

Pokud do Borovan přijedete na kole, možná vás k výletu zláká 26 km dlouhý okruh Na kole okolo Bor(ůvk)ovan s razítkovou soutěží. Mapku seženete zdarma v infocentru, jedním z razítkovacích míst je další skvělý výletní cíl: Park exotických zvířat za obcí Dvorec. V této soukromé farmě spatříte největší smečku lvů pustinných, tygrů ussurijských, vzácného Golden baby tygra a sněžného tygra.

Co, kde a za kolik?

Vstupenka z Borůvkobraní platí i na přírodní koupaliště Lazna.

A kolik vás tahle zábava bude stát? Vstupné (které platí na oba dva dny Borůvkobraní) stojí dospělé 100 Kč, děti do 15 let, studenty a seniory nad 70 let 50 Kč. Rodinná vstupenka vás vyjde na 250 Kč, děti do 6 let neplatí nic. Příjemná zpráva je, že vstupenka platí i na přírodní koupaliště Lazna a že pokud přijedete na Borůvkobraní vlakem a u pokladny předložíte vlakovou jízdenku do Borovan, získáte snížené vstupné.

Se vstupenkou z Borůvkobraní naopak získáte 10 % slevu na vstupné na prohlídky kláštera a dvou již zmíněných míst, tedy soukromé zoo ve Dvorci a výstavy Půda plná pohádek na Borovanském mlýně.