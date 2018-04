Sladké moře na dohled od Alp

Lago di Garda

Obklopeno dvoutisícovými skalními stěnami, jejichž strmé srázy padají přímo do jezera, průzračně čistá voda, všude okolo bujná středomořská vegetace, kterou byste čekali až o několik stovek kilometrů níže... Ne náhodou v těchto místech mnoho slavných romanopisců, mj. J.W. Goethe či F. Kafka, nacházelo inspiraci pro svoje díla.

Lago di Garda je ledovcovým jezerem - vzniklo zhruba před 10.000 lety, v době globálního oteplení, kdy ustupovaly ledovce z alpských hřbetů. Geograficky ho můžeme rozdělit na dvě části, které mají výrazně odlišný charakter – severní část je úzká a obklopená horami, zatímco jižní část se rozšiřuje a okolí přechází do nížin.

Sever nabízí z celého jezera asi to nejzajímavější – jezero je zde zhruba 4 kilometry široké a obklopené horami, které na západní straně dosahují výšek až 1300 m n.m., na východní straně pak 2100 m n. m. Voda je tu oproti jihu o poznání chladnější, a také o poznání čistší, hlavně díky kamenitému dnu (navíc v oblasti Trentina je zakázán provoz motorových lodí, což k čistotě vody nepochybně přispívá).

Směrem k jihu se jezero postupně rozšiřuje až do svojí největší šířky 17,2 km. Zatímco na severu si připadáte jako u horského jezera, na jihu vás obklopí krajina podobná italským přímořským letoviskům plus písek na dně a voda příjemně vysoké teploty. Skutečnost, že vlastně nejste u moře, si uvědomíte, teprve když se ponoříte do vody...a zjistíte, že není slaná...

LAGO DI GARDA nadmořská výška: 65 m n.m.

rozloha: 390 km2

max. délka: 52,6 km

max. šířka: 17,2

obvod: 160 km

max. hloubka: 346 m

teplota vody v létě: 17-27 C

teplota vzduchu v létě: 24-32 C

Aktivní dovolená

Lago di Garda a jeho okolí nabízí množství cyklistických stezek, na jaké v Čechách nenarazíte, a také spoustu možností pro pěší výlety.

Při výletech byste neměli opomenout navštívit obě strany jezera, východní i západní - na západní straně vás přivítají spíše strmé skalní stěny, což tuto oblast předurčuje hlavně k pěším výletům (avšak i bikeři si zde najdou svoje), na východní straně nabývají hory spíše oblejšího charakteru a jsou také podstatně vyšší, tato část je na bikové výlety jak stvořená.

Ať už budou vaše kroky směřovat kamkoliv do okolí, nezapomeňte si pořídit turistickou mapu, neboť značení turistických tras není na úrovni ČR a občas se musíte podle mapy domýšlet, kde že se to vlastně nacházíte.

Nutno poznamenat, že výlety na kole i pěšky u Lago di Garda jsou obvykle poněkud náročnější - není výjimkou překonat během 20 kilometrů 2.000 výškových metrů.

Pokud přijedete bez kola, ale zláká vás cyklistický výlet, můžete využít služeb řady půjčoven, které vám za nepříliš rozumné ceny (min. 20€) půjčí kvalitní až luxusní kola s veškerou další výbavou, jakou je helma, batoh apod.

Může se hodit JAK SE TAM DOSTAT K Lago di Garda se nejlépe dostanete autem. Buď můžete jet přes Plzeň, Mnichov, Innsbruck - trasa vede téměř celá po dálnici. Nebo můžete zvolit variantu přes České Budějovice, Linz, Salzburg, Innsbruck. Z Prahy k Lago di Garda je to cca 800 km a při příznivých klimatických a dopravních podmínkách se sem dostanete za 10 hodin. V Rakousku je nutno si zakoupit dálniční známku (10-denní za 7,60€ – není nutná pro úsek Innsbruck - Brenner), v Itálii se za použití dálnice platí mýtné (cca 2Kč/km), další poplatkem je 8€ za použití brennerské dálnice spojující Rakousko s Itálií. Je samozřejmě možné se dálnicím vyhnout, ovšem hlavně v Itálii počítejte s velmi hustou zástavbou a silným provozem, takže vaše cestovní rychlost málokdy přesáhne 50 km/h. UBYTOVÁNÍ Celá oblast Lago di Garda je hojně využívanou turistickou oblastí, čemuž odpovídají i ceny ubytování, které jsou obvykle vyšší než při pobytu v Itálii u moře. Apartmán pořídíte od 15€ za osobu a noc, přičemž cena závisí na délce ubytování a počtu osob. Ceny kempů se téměř rovnají cenám apartmánů – je téměř nemožné sehnat kemp, kde se ubytujete levněji než za 10€ na osobu. Pokud jedete na vlastní pěst (což vás vyjde levněji než s cestovkou), doporučuju hledat ubytování i přes internet, např.:

nebo ZDE INFORMAČNÍ STŘEDISKA



Informační střediska se nacházejí v každém větším městečku. Mají tu zdarma spoutu brožurek a můžete si koupit turistické mapy či průvodce. UŽITEČNÉ ADRESY

KAM SE PODÍVAT

Riva del Garda

Druhé největší město (13 000 obyvatel) na Lago di Garda je pro mnoho lidí symbolem celého jezera. V severním cípu položené městečko je ideálním výchozím bodem pro sportovně založené cestovatele.

Riva byla v minulosti významným obchodním centrem, což ji ovšem - v kombinaci s výhodnou polohou - předurčovalo k častým nájezdům. Po Vídeňském kongresu Riva připadla Rakousko-Uherské monarchii, v níž zůstala až do roku 1918. Potom se už definitivně stala součástí Itálie.

Kromě sportovně založených jedinců si v Rivě přijdou na své i milovníci historie.

Nejzajímavějšími historickými stavbami jsou přímo na břehu jezera Palazzo Municipiale (městský palác) z let 1475-1482 a hned vedle umístěný Palazzo Pretorio z roku 1375.

Centrem historické části města je náměstí San Rocco, kde najdete kostel Sv. Rocca a Sv. Vigilia (zcela zničený v průběhu I. světové války) a také 34 metrů vysokou věž Apponale z počátku 13. století.

Sirmione: perla Lago di Garda

Podíváte-li se na mapu Lago di Garda, upoutá vás zvláštní výrůstek na jižní straně jezera. Je jím malý poloostrov jménem Sirmione, na jehož konci se nachází stejnojmenné lázeňské městečko, nazývané též "perla Lago di Garda".

Sirmione je skutečně velmi zvláštním městem. Díky jeho prostorovému uspořádání je sem zakázán vjezd auty, která musíte nechat na jednom z mnoha placených parkovišť před branami.



Hrad Scaligeri Rocca

Podle dochovaných historických zdrojů byly prvními obyvateli tohoto místa Římané, kteří zde vybudovali dva hrady, dva přístavy a též gigantickou vilu Grotte di Catullo. Na pozůstatcích východního přístavu byl později postaven hrad Scaligeri Rocca, asi nejimpozantnější stavba v Sirmione.

Pregasina

Vesnička o cca 50 domech, naprostý klid, téměř žádná auta, řada cest, kterými se můžete vydat poznávat horské velikány a především nezapomenutelný výhled na Lago di Garda. To je Pregasina, vesnice, o které se první zmínky datují z roku 1333 a které se někdy přezdívá terasa Gardy.

Do Pregasiny je to z Rivy jen několik kilometrů poněkud prudšího stoupání, ve kterém projedete 2 tunely – je tedy nutné do Pregasiny vyrazit autem. Ještě před několika lety se dalo do Pregasiny dostat na kole či pěšky po bývalé silnici, což byla mimochodem jedna z nejvyhlášenějších cest v této oblasti, z bezpečnostních důvodů je ale v současné době uzavřená.

Poté, co ve směru od Rivy projedete druhým tunelem, přivítá vás naprosto jiný svět. Úžasný klid, žádný shon ani stres, a především úchvatné panorama, to jsou charakteristické rysy této vesničky. Ne nadarmo opěvoval krásy tohoto místa i Adalbert Stifter.

Vřele doporučuju navštívit místní penzion a na jeho terase vychutnat skleničku místního vína, která vám spolu s výhledem bude připomínat nejspíše něco jako ráj...