Skvosty východní Ameriky: NP Shenandoah

Plná nádrž našeho kombika, která vystačila na více než 300 mil, přišla na necelých jedenáct dolarů, a tak tyto zastávky kazily pouze časový plán a ne dobrou náladu.

Benzinová čerpadla jsou vždy mimo dálnici. Když je avizovaný sjezd, bývá na několika po sobě jdoucích orientačních tabulích zmíněno, jaké číslo silnice bude dálnici křížit, jaké typy fastfoodu a benzinových čerpadel jsou v dosahu sjezdu, v jakém hotelu je možno přenocovat, názvy kempů, státních a národních parků a jiných zajímavostí, a nakonec do jakého města sjezd směřuje. Vzdálenost je však natolik nepodstatná, že se neuvádí téměř nikdy.

Hurá do Marylandu

Opouštíme Pennsylvanii, která je doslova plná státních lesů a parků. Vítá nás Maryland. Ani zde není problém navštívit překrásná místa chráněné přírody. Východní pobřeží však bude vždy stát ve stínu svého západního bratříčka.

Po pár mílích jsme labyrintem státních hranic zavedeni do západní Virginie. Osmdesát jednička, která si své číslo přivádí až z Kanady, je vsazená do široké placaté krajiny a ač vede stále mírně na západ, přejíždíme ze západní Virginie do Virginie. Hlavní město Richmond je, jako ve většině států ve federaci, menší než největší město Virginie – Virginia Beach.

Volám našemu maďarskému kamarádovi Mihálovi, u kterého se máme později cestou stavit, abych zjistil jeho přesnou adresu. "Kdy přijedete?", ptá se rozespale. Slibuju, že zavolám během deseti minut a jdu hledat do mapy, kde ten jeho Piegen Forge v Tennesee vlastně leží. Rozhodnutí trvalo déle hlavně proto, že vymyslet optimální trasu na téměř 700 mil vzdálený cíl nebylo jednoduché. Nakonec slibujeme zítřek večer a vyrážíme.



Projížďka po parku Shenandoah ve Virginii je zážitkem. Kopcovité výhledy podél silnici jsou kouzelné.

Na obzoru hluboká údolí

Odbočujeme na Blue Ridge Parkway. Zaplatíme vstup do parku Sheandoah, který stojí 10$ na jeden týden na jeden týden a pomalu šplháme klikatými silničkami až na nejvyšší místo parkové cesty - 3680 stop.

Před našima očima se otevírají nádherné výhledy do hlubokých údolí. Na okolních lesnatých kopcích leží letní opar a pod ním se prohání - aspoň to tvrdí náš kapesní průvodce - prý až tisíc medvědů. My jsme viděli dva, a tak máme důvod se ještě jednou přijet podívat - na ty ostatní.

Laškovné medvídě

První pěšárnu jsem vybral na vrchol hory Stony Man, který nabízí zajímavé výhledy na západ do širokého údolí i na o poznání menší horu (i podle názvu) Little Stony Man.



Pokocháni výhledem z pohodlné přírodní skalní pozorovatelny sestupujeme jehličnatým lesem, tlacháme o medvědech a najednou Kačka lehce v transu pantomimicky něco ukazuje.



„Hraje to fakt dobře. Skoro vypadá, že opravdu nemůže promluvit“, myslím si. Otáčím se tím směrem a fakt tam byl. Medvídě, netuším jak asi staré, se tam prohání mezi stromy a občas po nás jen tak jukne. Stará se o svoje věci. My zase o jeho maminku.



Vykroucenou hlavu z hledání potenciálního nebezpečí samice od mláděte, ale nikde ji nespatříme. Nemaje zkušenosti s takovými situacemi se pomalu pokračujeme cestou dolu a necháváme našeho Míšu o samotě.



Srnky se nám nebojácně dívaly z očí do očí

Při plánování druhého výletu za krásami vodopádů v Shenandoah jsme zjistili, že vrchol, ze kterého jsme viděli hory z ptačí perspektivy, byl pěkný, ale ne nejvyšší.

K velké radosti, především Kačenčiny, jsme kolem vodopádu spíše trochu běželi, abychom stihli západ slunce na tom pravém nejvyšším kopci celého národního parku – Hawskbill, 4051 stop nad mořem.

Srny se tady pasou podél silnic po desítkách a když u nich zastavím, tak se mi dívají z oka do oka. Po dlouhé chvíli uváženě poodejdou o pár metrů dál. Nejsou rozmazlené, nežebrají, jen se prostě nebojí.

Boj o sprchu za dolar

Večer se vracíme "ucabrtaní" a těšíme se na sprchu. Já vařím a Kačka běhá po kempu a marně shání tuto místnost. Následuje večeře, umývání nádobí, stavba stanu a můžeme se vydat na procházku.

S mapou kempu jsme našli jedno utajené stavení, kde jsou sprchy na mince. Naházeli jsme tam čtyři čtvrťáky a čekali na zázrak. Ten se nekonal. Skotské střiky netrvají dlouho. Ledová voda, která je náhodně na krátkou chvíli vždy vystřídána vodou vařící, nám nepřináší odpovídající uspokojení. Za dolar tak máme akorát spoustu legrace při boji o jednu sprchu, a pak hurá do odestlaného stanu.

Mapku NP Shenandoah ve Virginii si stáhněte ZDE

Amerika ve víru autoturistiky

V propagační brožurce národního parku se píše: "Shenandoah je více než jízda hezkou krajinou. Opusťte silnici a poznejte přírodu z blízka….." Pravdou však zůstává, že většina lidí vyhledává právě jen tu autoturistiku.

S nepochopením jsme pozorovali starší manželské páry, ale i rodiny s dětmi, jak zastavují u svodidel a kochají se krásným výhledem přes zavřená okénka svých plechových miláčků. Klima je klima a dobře vychlazené auto je škoda opouštět. Na sto pěti mílích této "skyline scenic drive" (vyhlídková jízda nebesy) je připraveno 88 vyhlídkových míst. Je součástí Blude Ridge Parkway, která se táhne jako hřebenovka krásnou krajinou o celkové délce 469 mil.



Takhle se jede po parku Shenandoah. Hodně zatáček, hodně tunelů, krásné výhledy.

Medvědí probuzení

Pomalu se klikatíme po svazích zalesněných kopců a za každou zatáčkou se nám otevírají v novém světle široká údolí. Duben a květen jsou měsíce, kdy se zelené louky promění v barevný kvetoucí koberec a zároveň se po dlouhé zimě objevují všechny druhy života.

V parku žije na dvě stě druhů ptáků, vysoká, spousta menších savců a samozřejmě medvěd. Hned po ránu se nám zase ukázal. Laškovně dvěma dlouhými skoky přeběhl silnici a zmizel v hustém lese. Nebyl to grizli, to jen medvěd hnědý běžel - asi na borůvky.

MŮŽE SE HODIT Kempování Stanovat je možné v několika kempech podél silnice. V letním období tu můžete strávit maximálně čtrnáct dnů. Každý park má totiž definováno, kolik dnů v roce v něm můžete pobýt. Nikdo to však samozřejmě nekontroluje. Povolenka na back country kempink je zdarma. Pokud si vyberete kemp BIG MEADOWS , je v tomto nejlépe vybaveném centru bezpečnější si místo na stan předem zarezervovat na tel.: 540 999 3582. Veškeré další informace můžete získat ZDE . Dejte si pozor - kvůli medvědům, abyste si jídlo nenechali ve stanu, uložte ho buď do auta, nebo speciálních k tomu určených plastových boxů. Pokud se v NP Shenandoah ocitnete v nouzi, může se Vám hodit i následující telefonní číslo (Park Emergency Number): 800 732 0911.

Shenandoah: trocha historie neuškodí

První osadníci přišli do těchto míst roku 1716. Přesto, že Indiáni tady byli o pár set let dříve a pravěcí lidé dokonce o pár tisíc let, není to ani zdaleka srovnatelné se stářím těchto hor. Celé pohoří tvoří přeměněné horniny staré více než bilion let.

Národní park Shenandoah byl ustanoven roku 1926 a dalších deset let bylo - za podpory prezidenta Franclina D. Roosevelta - věnováno výstavbě cest, zázemí a v neposlední řadě obnově původního porostu. Dnes je národní park z 95% zalesněn a v hlubokých lesích můžete najít na sto druhů dřevin.

Zůstanou nám alespoň vzpomínky

Rušíme naplánovanou ranní pěšárnu a jedeme rovnou na jih "za Majklem", s kterým jsme dohodnuti, že tam večer dorazíme.

Dva dny vyčleněné na Shenandoah nestačily. Krásy okolí a omezená rychlost na 35 mil/hodinu v celém parku byly příčinou našeho velkého zpoždění. Sjíždíme z nádherné parkové cesty a vrháme se doslova střemhlav do rozpáleného údolí.

Vzpomínkou zůstávají krásné lesy, srny i medvědi. Před námi je opět mnohaproudá dálnice (81 na jih), horko a 450 mil až k hranicím národního parku Great Smoky Mountains – naší další zastávce.



Příště si přečtete o krásách amerického Národního parku

Great Smoky Mountains